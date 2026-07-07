El Al-Hilal saudí ficha al artífice de los fichajes del Liverpool... y el caso de Mohamed Salah cobra protagonismo

Esta semana no ha traído grandes fichajes al Liverpool, pero sí novedades que pueden marcar su futuro dentro y fuera del campo. Mientras el director deportivo Richard Hughes se prepara para un nuevo reto, los «Reds» trabajan con calma para reconstruir el equipo bajo la dirección de Andoni Iraola, con la búsqueda de un sustituto para Mohamed Salah como prioridad.

La semana ha sido tranquila en fichajes, pero la atención se centra en el futuro del director deportivo, Richard Hughes, quien, según «The Athletic», podría fichar por el Al-Hilal saudí tras el cierre del mercado veraniego.

Su contrato con el Liverpool vence en 2027, y se espera que vuelva a trabajar con Simon Francis, quien dejó el Bournemouth para ser director ejecutivo del Al-Hilal.

Pese a las especulaciones, en Liverpool aseguran que todo avanza con normalidad y que Hughes se centra en el mercado actual para armar un equipo competitivo bajo la dirección de Andoni Iraola.

Según The Athletic, Hughes sigue contando con la confianza de los propietarios y gestiona las negociaciones de los fichajes sin que los rumores afecten a los planes del club.

En fichajes, el club ha anunciado al extremo español Víctor Muñoz (Osasuna) y ha formalizado el defensa francés Jérémy Jaquet, por quien ya pactó 60 millones de libras en enero.

El canterano Lucas Stevenson fichó por el Bolton Wanderers por 700 000 libras, con un 20 % de derechos de futura venta para el Liverpool.

La directiva sabía que anticipar muchos fichajes sería difícil por el Mundial y porque Iraola quiere evaluar primero a la plantilla. La pretemporada arrancará en Kirkby el 14 de julio.

La búsqueda de un sustituto para Mohamed Salah sigue siendo prioritaria, pues el egipcio se convertirá en agente libre la próxima semana sin haber confirmado su futuro.

El Liverpool ofreció 100 millones de euros por Yann Diomande, del Leipzig, pero el marfileño optó por fichar con el PSG si se marchaba este verano.

También interesa el francés Bradley Barcola (PSG), además de Yankoba Menti (Brighton) y Saïd El Malla (Colonia).

Además, buscan reforzar el centro del campo y el lateral derecho. Persisten las dudas sobre el futuro de Curtis Jones, Federico Chiesa y Harvey Elliott.

El mes pasado rechazó una oferta del Inter de Milán de unos 25 millones de euros por Jones, que entra en el último año de su contrato.

Keita, fichado de la Juventus hace dos años, podría volver a la Serie A tras contar con pocos minutos la pasada temporada.

Harvey Elliott, por su parte, decidirá en las próximas semanas si se queda o busca más minutos en otro equipo.