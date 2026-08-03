El Al-Hilal sale de Austria con mensajes contradictorios: estrellas que brillan e Inzaghi que no encuentra la respuesta

El Al-Hilal saudí puso fin a su concentración de pretemporada en Austria tras tres semanas de trabajo continuo, pero regresó cargado de numerosas contradicciones. El equipo, que cuenta con una de las plantillas más potentes del continente asiático, ofreció momentos individuales deslumbrantes, pero, en contrapartida, no logró mostrar una identidad colectiva clara, dejando la impresión de que el camino hacia una temporada exitosa todavía requiere mucho trabajo.

Durante la concentración, el Al-Hilal disputó cuatro partidos amistosos: venció al Sturm Graz austriaco (2-1) y al Sundowns sudafricano (2-0), antes de caer ante el Mouloudia de Argel (0-2) y cerrar sus preparativos con un emocionante empate ante el Al-Ahli catarí (3-3).

Tres ganancias

Aunque los resultados no fueron ideales, la concentración dejó varias señales positivas a nivel individual, la más destacada el gran brillo del neerlandés Crysencio Summerville, que demostró desde su primera aparición que es capaz de marcar la diferencia.

El extremo recién llegado mostró una gran velocidad en las transiciones y una elevada confianza en los duelos individuales, además de marcar un gol magnífico ante el Al-Ahli catarí tras regatear a más de un defensa, en una jugada que confirmó que el Al-Hilal ha ganado un jugador que posee soluciones ofensivas diferentes.

Junto a Summerville, el brasileño Malcom siguió ofreciendo buenos niveles, confirmando que continúa siendo una de las claves más importantes del juego ofensivo, pese a que se sigue hablando de su futuro con el equipo durante el mercado de fichajes.

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El francés Karim Benzema, por su parte, salió de la concentración con una mejor imagen en comparación con la que ofrecía al final de la temporada pasada. Es cierto que aún no ha alcanzado su mejor nivel, pero mostró una clara mejoría en sus movimientos dentro del área y recuperó su olfato goleador, algo que quedó reflejado en su gol ante el Al-Ahli catarí.

Y pese a que sigue desperdiciando algunas ocasiones fáciles, su presencia en los amistosos otorga al cuerpo técnico un margen de optimismo sobre la posibilidad de recuperar una versión más efectiva del delantero francés durante la nueva temporada.

Inzaghi: el trabajo no está completo

En contrapartida, el aspecto más preocupante sigue siendo la ausencia de un sello técnico claro de Simone Inzaghi. Tras un periodo de preparación completo, el Al-Hilal no se mostró de la forma esperada de un entrenador conocido por su organización y disciplina táctica.

El equipo sufrió en más de un partido de un mal posicionamiento y aparecieron grandes espacios entre sus líneas; asimismo, los jugadores carecieron de compenetración en las transiciones defensivas, lo que permitió a los rivales generar muchas ocasiones y llegar con facilidad a la portería del Al-Hilal.

Además, el equipo no mostró la ferocidad ofensiva habitual ni logró imponer su total dominio en los partidos pese a las grandes diferencias técnicas con algunos rivales, algo que plantea interrogantes sobre el grado de preparación del sistema antes del arranque de la temporada.

La crisis de la portería

Si el Al-Hilal salió de la concentración con una ganancia técnica segura, esa es la confirmación una vez más de la importancia del marroquí Yassine Bounou. Y ello tras la pálida aparición de los suplentes.

Por ello, cualquier idea de prescindir de él multiplicaría los problemas defensivos del equipo, sobre todo porque el sistema aún no ha alcanzado el nivel que permita apoyarse en otras soluciones en esta sensible posición.

El verdadero comienzo aún no ha llegado

Los partidos amistosos no ofrecen veredictos definitivos, pero revelan la tendencia general de cualquier equipo, y el Al-Hilal terminó su concentración teniendo elementos ofensivos capaces de marcar la diferencia y nuevos fichajes que invitan al optimismo, pero, al mismo tiempo, no ofreció el rendimiento colectivo que espera su afición.

Y con la cercanía del arranque de la temporada, Inzaghi estará obligado a convertir esta calidad individual en un sistema integral, porque el Al-Hilal no competirá por los títulos solo con nombres, sino con la personalidad técnica que hasta ahora no se ha mostrado de la forma a la que están acostumbrados sus seguidores.