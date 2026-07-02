El Al-Hilal sacude el mercado de fichajes del Al-Ahly... ¡Greenwood es un «objetivo» innegociable!

Según algunos medios, Al-Hilal ha sorprendido al intentar fichar al inglés Mason Greenwood, del Olympique de Marsella, quien también interesa al Al-Ahly.

El Al-Ahli lo había incluido en su lista de prioridades para reforzar el ataque, ante la incertidumbre sobre el futuro del argelino Riyad Mahrez y la necesidad de fichar una estrella que lidere el proyecto ofensivo la próxima temporada.

Sin embargo, el periodista Ahmed Al-Ajlan, cercano al Al-Hilal, reveló que el club de la capital ya contactó al Olympique de Marsella para negociar su fichaje este verano.

Otros medios aseguran que el Al-Hilal no renunciará a la operación, especialmente tras la salida del brasileño Malcom de Oliveira.

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El inglés convence por su velocidad y capacidad de desequilibrio, aspectos que el club busca reforzar tras la salida de Malcom.

Mientras tanto, el Al-Ahli mantiene a Greenwood como su prioridad para la banda, pues la directiva lo ve como el líder ideal del ataque, por lo que la intervención del Al-Hilal complica sus planes.

En los próximos días se esperan novedades, pues las conversaciones entre las partes siguen abiertas en una de las operaciones más llamativas del mercado saudí, donde la lucha se libra en la mesa, no en el campo.