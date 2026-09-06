El Al-Hilal recurre al arquitecto del Liverpool para escribir la historia

El club Al-Hilal ha dado un nuevo paso hacia la construcción de un proyecto deportivo integral, tras incorporar a uno de los nombres más destacados de la gestión en el fútbol inglés, en un intento por reforzar su estructura deportiva y aprovechar una gran experiencia europea que conduzca al club hacia una nueva etapa de competición a nivel local y continental.

La junta directiva de la sociedad del club Al-Hilal, presidida por el príncipe Nawaf bin Saad, anunció la conclusión de los trámites de contratación del escocés Richard Hughes para asumir el cargo de director deportivo, quien llegó a la capital, Riad, y comenzó oficialmente sus funciones, iniciando así una nueva experiencia tras varios años dedicados al trabajo de gestión dentro del fútbol inglés.

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Hughes cuenta con una gran experiencia en la gestión deportiva, y su último cargo fue el de director deportivo del club inglés Liverpool, lo que lo convierte en uno de los nombres con un amplio conocimiento sobre cómo construir equipos y gestionar los expedientes de fichajes, captación y ojeadores, aspectos que el Al-Hilal busca desarrollar durante la próxima etapa.

La incorporación de Hughes se enmarca en la orientación del Al-Hilal hacia la creación de un sistema deportivo integral que no dependa únicamente de la contratación de estrellas, sino que trabaje en el diseño de una estrategia a largo plazo para descubrir talentos, elegir los fichajes y desarrollar los distintos equipos del club, en consonancia con las aspiraciones de «El Líder».

El Al-Hilal también dio a conocer la composición de la dirección deportiva que trabajará junto a Hughes, que incluye al inglés Simon Francis como director técnico de fútbol, al escocés Mark Burchill como director de captación, al escocés Craig Mackey como director de ojeadores, al inglés Harry Arter como primer ojeador técnico, además del saudí Abdulhakim Al-Tuwaijri como director técnico de las categorías de edad.

Esta composición refleja un claro deseo del Al-Hilal de construir una dirección deportiva especializada que combine la experiencia europea con las capacidades nacionales, con el objetivo de establecer bases más profesionales para el trabajo dentro del club y continuar compitiendo al más alto nivel durante los próximos años.

Con la asunción oficial de sus funciones, el exdirector deportivo del Liverpool inicia un nuevo desafío con el Al-Hilal, en medio de grandes expectativas por parte de la afición de «El Líder» de que su experiencia contribuya a crear un proyecto capaz de escribir un nuevo capítulo en la historia del club.

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