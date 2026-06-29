El Al-Hilal pasa la pelota al campo del Barcelona en lo relativo a Cancelo

Varios medios informan este lunes de avances en el futuro del lateral del Al-Hilal João Cancelo, quien sigue deseando fichar de forma definitiva por el Barcelona este verano.

Cancelo jugó cedido en el Barcelona la segunda parte de la temporada pasada, rindió bien y el club quiere retenerlo, algo que también agrada al jugador.

Según el periodista Hamad Al-Suwailhi, el Al-Hilal le ha pedido que se una a la pretemporada en Austria y que su futuro se decidirá tras esa fase.

La decisión final corresponderá al cuerpo técnico y a la nueva dirección deportiva, liderada por Richard Hughes, tras evaluar al jugador.

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Al mismo tiempo, el Al-Hilal ha dejado la decisión en manos del Barcelona: no se opone a negociar la salida del jugador, pero espera una propuesta oficial, ya sea una oferta de compra definitiva o un acuerdo que satisfaga a todas las partes.

El jugador tiene contrato con el Al-Hilal hasta final de la próxima temporada, lo que da al club saudí ventaja en la gestión, mientras que el Barcelona busca una fórmula económica para cerrar el traspaso, teniendo en cuenta que el jugador desea seguir en el equipo catalán.

Todo se aclarará tras la pretemporada, cuando el Al-Hilal fije su postura definitiva: retenerlo o facilitar su fichaje por el Barcelona.