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En plena apuesta de los clubes saudíes por fichar estrellas internacionales, un viejo caso marroquí vuelve al primer plano, a la espera de los movimientos que pueda deparar el próximo mercado de invierno.

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El nombre de la estrella marroquí Achraf Hakimi vuelve a situarse en el centro de los movimientos previstos en el mercado de fichajes, después de que se haya reavivado el interés del Al Hilal saudí por hacerse con sus servicios. Según la información que circula, la directiva del Al Hilal estudia volver a intentar el fichaje del jugador del París Saint-Germain, después de que sus anteriores intentos chocaran con la negativa del club francés.

Según recoge el diario marroquí Al Mountakhab a partir de la web francesa «Sport», el interés del Al Hilal por el internacional marroquí no es cosa de los últimos días, ya que el club saudí ya se movió en serio durante el pasado mercado de verano, cuando trató de convencer a la directiva del París Saint-Germain para que aceptara vender al jugador antes del cierre del mercado.

En el marco de aquel intento, el Al Hilal presentó una enorme oferta económica de 120 millones de euros con la esperanza de cerrar la operación y conseguir la firma de Hakimi, pero la propuesta no fue aceptada en el club parisino, que prefirió conservar al lateral marroquí y no desprenderse de él pese a la elevada cantidad ofrecida.

Según el informe francés, la decisión de rechazar la oferta no fue ajena a la visión de los responsables técnicos y directivos del París Saint-Germain, ya que la recomendación de mantener al jugador partió del director deportivo Luis Campos y del entrenador español Luis Enrique, que insistieron en su continuidad por ser uno de los pilares del proyecto deportivo del equipo.

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Con la proximidad del mercado de invierno, todo apunta a que el Al Hilal se prepara para volver a tantear la postura del París Saint-Germain, después de que el primer intento no lograra su objetivo el pasado verano. Aun así, la vuelta a las negociaciones no implica necesariamente un cambio de postura del club francés ni su disposición a aceptar la salida de su jugador, según la misma fuente.

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La misión saudí se complica aún más por la situación contractual del lateral marroquí, que tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el verano de 2029. Esto concede al club francés un amplio margen para controlar su futuro y plantea un reto añadido al Al Hilal si decide convertir su renovado interés en negociaciones oficiales.

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Las dudas sobre el futuro de Achraf Hakimi en el París Saint-Germain han aumentado recientemente, después de que el jugador, según informaciones procedentes de Francia, rechazara ampliar su contrato más allá del verano de 2029, pese al deseo del club parisino de asegurar su continuidad durante más tiempo. El periodista y comentarista deportivo italiano Pierpaolo Matrone reveló en declaraciones a la web «Defensa Central» que el entorno del jugador marroquí ha logrado frenar los movimientos del París Saint-Germain en torno a la renovación, y consideró que aún es pronto para cerrar este asunto, sobre todo porque la última ampliación del contrato de Hakimi se produjo hace solo dos años.

Matrone explicó que esta postura deja interrogantes sobre el próximo paso del jugador, con el Real Madrid siguiendo de cerca la evolución de su situación contractual , y señaló que Hakimi, formado en la cantera del club blanco, no ha ocultado su deseo de volver algún día a vestir la camiseta blanca. El periodista italiano no descartó que el aplazamiento de la renovación esté ligado a la espera de un posible movimiento del Real Madrid y a si el club español dará el paso para recuperar a su exjugador, una competencia que podría complicar todavía más la situación para los responsables del Al Hilal.

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