El Al-Hilal, la razón: ¿se retirará Benzema definitivamente del fútbol?

Diversos informes periodísticos revelaron este domingo por la noche una sorpresa de primer nivel en torno a la posibilidad de que el francés Karim Benzema, delantero del Al-Hilal saudí, esté pensando en retirarse definitivamente del fútbol, después de las noticias que lo vinculaban con una salida del "Líder".

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Diversos informes periodísticos señalaron por el momento que el Al-Hilal firmará un acuerdo de rescisión económica con Benzema, tras cerrar el fichaje del inglés Ollie Watkins, delantero del Aston Villa.

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Según el diario saudí "Al-Yaum", el Al-Hilal podría ser el último capítulo en la trayectoria de Benzema en el mundo del fútbol, en caso de que el club saudí decida prescindir del goleador francés.

Precisó que Benzema piensa seriamente en la decisión de retirarse del fútbol tras su etapa en el Al-Hilal, y que no desea afrontar una nueva experiencia.

Benzema había forjado una gran historia con el Real Madrid, con el que se coronó con numerosos títulos a lo largo de 14 años, antes de incorporarse al Al-Ittihad en el verano de 2023, y de ahí al Al-Hilal en enero de 2026.