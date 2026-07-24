Es cada vez más probable que el actual mercado de fichajes de verano sea testigo de numerosas operaciones apasionantes, encabezadas por la del astro egipcio Mohamed Salah, leyenda del Liverpool y candidato a incorporarse al Beşiktaş turco.

Salah había puesto fin a su etapa en el Liverpool tras 9 años en los que conquistó numerosos títulos individuales y colectivos, por lo que actualmente se encuentra sin club y a la búsqueda de la mejor oferta.

Informes turcos han confirmado que Salah está muy cerca de vestir la camiseta turca, gracias a una enorme oferta económica estimada en unos 10 millones de euros por una sola temporada.

Lee también: Un fichaje de ensueño que choca con la realidad: ¿cerrará el Al-Hilal el caso Dembélé antes de que empiece?

El diario turco "Fanatik" señaló que el Beşiktaş ha presentado una oferta al Al-Hilal saudí para pedir la cesión del uruguayo Darwin Núñez a cambio de 4 millones de euros.

Explicó que el club turco aspira a hacerse con los servicios de Núñez durante una temporada, en el momento en que intenta cerrar el fichaje de Mohamed Salah.

En caso de que el club turco logre cerrar ambas operaciones, reunirá de nuevo a Salah y Núñez tras haber coincidido anteriormente en el Liverpool.



