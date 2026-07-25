El Al Hilal fracasa en su fichaje: el Al Ahli se acerca a un nuevo jugador saudí

El Al-Ahli se acercó a la contratación de un nuevo jugador saudí durante el actual mercado de fichajes de verano, después de que su tradicional rival, el Al-Hilal, fracasara en su intento de sumarlo con anterioridad.

El periodista saudí Khalid Al-Zahrani afirmó que el Al-Ahli inició negociaciones oficiales con el Al-Ittifaq para hacerse con los servicios de su lateral derecho Radhi Al-Otaibi durante el mercado veraniego en curso.

Al-Zahrani explicó que el contrato de Al-Otaibi con el Al-Ittifaq finaliza al término de la próxima temporada, algo que podría llevar al club a mostrarse flexible en las negociaciones por su salida, en lugar de perderlo de forma gratuita.

Radhi Al-Otaibi está considerado uno de los jugadores más destacados en la posición de lateral derecho en el fútbol saudí, hasta el punto de que el Al-Hilal intentó ficharlo durante el pasado mercado de fichajes de invierno para compensar la salida del portugués João Cancelo, aunque no lo consiguió.

El futbolista de 26 años comenzó su trayectoria deportiva en el Al-Wehda, donde ascendió al primer equipo en 2019, antes de fichar por el Al-Ahed la temporada siguiente, y de ahí al Al-Hazem, que lo cedió al Al-Qadisiyah, para después venderlo al Al-Ittifaq en el verano de 2023.

Al-Otaibi se ganó un puesto como titular en el once del Al-Ittifaq durante las tres últimas temporadas, y alcanzó su mejor nivel la campaña pasada, cuando disputó 25 partidos, en los que logró dar 3 asistencias de gol.

Cabe recordar que el Al-Ahli cuenta tanto con Ali Majrashi como con Mohammed Abdulrahman en la posición de lateral derecho, lo que plantea algunas interrogantes sobre el papel que podría desempeñar Radhi Al-Otaibi en el equipo durante la próxima temporada.