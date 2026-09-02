¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

El Al-Hilal, en problemas por las lesiones tras el clásico ante el Al-Ahli: uno de sus jugadores se perderá cuatro partidos

Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
1ª División
T. Hernandez
A. Lajami
Yusuf Akcicek
Arabia Saudita
Francia
Turquía

El "Zaeem" en una situación difícil

El equipo del Al-Hilal se encuentra en un verdadero aprieto, tras el partido del clásico contra su eterno rival, el Al-Ahli, a causa de la maldición de las lesiones que ha afectado a sus defensas.

El Al-Hilal venció al Al-Ahli por 3-0, ayer martes, en el estadio Kingdom Arena, en un partido aplazado de la tercera jornada de la Liga Roshn saudí.

El encuentro presenció la salida tanto del defensa saudí Ali Lajami como del lateral francés Theo Hernández por lesión, además de que el defensa senegalés Kalidou Koulibaly sufrió una fuerte lesión en la cabeza, aunque la soportó y completó el partido hasta el final.

Entradas para los partidos de la Liga Roshn saudí¡Compra tu entrada ahora!

El club del Al-Hilal publicó, a través de su cuenta oficial en "X", los detalles de las lesiones que sufrieron sus jugadores en el clásico y antes de su inicio.

1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

La lesión más grave le correspondió a Ali Lajami, ya que el club saudí reveló que sufrió una lesión en el isquiotibial, tras la cual se sometió a una sesión de tratamiento en la clínica médica, a la espera de realizarse una radiografía en la zona de la lesión, mañana jueves.

Según el periodista saudí Hamed Al-Qarni, Lajami se perderá con el Al-Hilal 4 partidos, contra el Al-Shabab, el Neom y el Al-Taawoun en la Liga Roshn saudí, así como contra el Al-Gharafa catarí en la Liga de Campeones de Asia Élite.

El defensa saudí se unió a su compañero turco Yusuf Akçiçek, quien también se encontraba en la clínica médica, al sentir dolores en la rodilla, que fueron una de las razones que lo apartaron del partido del clásico contra el Al-Ahli.

De este modo, el italiano Simone Inzaghi, director técnico del equipo del Al-Hilal, tendrá que confiar en la dupla formada por Hassan Tambakti y el senegalés Kalidou Koulibaly en el centro de la defensa durante los próximos partidos, sin contar con un recambio de peso.

Por otra parte, el Al-Hilal reveló que el lateral francés Theo Hernández sufrió una lesión en los aductores, a la espera de realizarse una radiografía en la zona de su lesión, mañana jueves, para conocer su gravedad.

Cabe recordar que el Al-Hilal se prepara para disputar un intenso derbi contra su vecino, el Al-Shabab, pasado mañana viernes, dentro de la quinta jornada de la Liga Roshn saudí.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google