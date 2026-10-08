Los responsables de los clubes Al Hilal, Al Nassr y Al Ittihad rechazaron la solicitud de la Liga Profesional Saudí, asegurando que quieren preservar su privacidad.

La Liga había pedido abrir los entrenamientos del primer equipo al público y a los medios de comunicación al menos una vez al mes.

Según una fuente exclusiva del diario "Arriyadiyah", los clubes Al Hilal, Al Nassr y Al Ittihad encabezaron la lista de los clubes que rechazan la idea, después de recibir la semana pasada una circular de la Liga Profesional Saudí que incluía el deseo de la Liga de permitir la presencia del público y de los medios en los entrenamientos de los equipos de la Roshn Saudi League de forma periódica, con una frecuencia de al menos una vez al mes.

El diario aclaró que los clubes que se oponen manifestaron sus reservas sobre la aplicación de la propuesta, ante el deseo de los cuerpos técnicos de preservar la privacidad de los entrenamientos y de no revelar los aspectos técnicos y tácticos en los que se trabaja durante las sesiones de entrenamiento, especialmente en los periodos previos a los partidos importantes.

Según la fuente, se espera que los clubes Al Hilal, Al Nassr y Al Ittihad se reúnan con la Liga para anular la idea o llegar a una solución que tenga en cuenta los aspectos técnicos y la privacidad de los equipos.

Con esta propuesta, la Liga Profesional Saudí busca reforzar la comunicación entre los clubes y sus aficiones, dar a los medios de comunicación un mayor espacio para cubrir los preparativos de los equipos y elevar el nivel de interacción mediática y popular que acompaña a las competiciones de la Roshn Saudi League.

Cabe señalar que el entrenamiento del Al Nassr, el miércoles, contó con la presencia de los medios de comunicación tras la rueda de prensa del entrenador australiano Ange Postecoglou.