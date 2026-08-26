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El Al-Hilal cierra el fichaje de Ollie Watkins antes de la oferta del Aston Villa

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¿Cuánto costó el fichaje?

  El Al-Hilal saudí ha cerrado el fichaje de la estrella del Aston Villa, Ollie Watkins, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, escribió a través de su cuenta en "X":  "Última hora: ahora, el Al-Hilal ha alcanzado un acuerdo sobre todos los detalles de la operación para hacerse con Ollie Watkins, allá vamos".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

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Y añadió: "Detalles exclusivos: el Aston Villa acaba de aceptar la última oferta por valor de 58,4 millones de euros más 2 millones de euros en variables por el delantero inglés. Luz verde del Aston Villa, y el jugador viajará a Arabia Saudí esta semana".

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El Al-Hilal se había movido en los últimos días para hacerse con Watkins, dentro de su búsqueda de un nuevo delantero para reforzar su línea ofensiva, especialmente con la persistente incertidumbre sobre el futuro del francés Karim Benzema con el equipo, pese a que el jugador ha confirmado su deseo de continuar.


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