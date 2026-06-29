Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FC Porto v Al Ahly SC: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

El Al-Hazm saudí negocia el fichaje de la estrella del Al-Ahly egipcio

Fichajes
Al Ahly SC
J. Kadri
Al Hazem
A. Ben Hamida
A. Ben Hamida
M. Ben Romdhane
Egipto
Túnez
Arabia Saudita
Argelia
Marruecos

Al-Hazm habla con acento tunecino.

La directiva del club saudí Al-Hazm negocia el fichaje del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Ramadan, del Al-Ahly egipcio, para reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada.

La operación responde a la petición del técnico tunecino Jalal Al-Qadri, que busca jugadores con experiencia y calidad.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», el club ya alcanzó un acuerdo con el lateral izquierdo tunecino Mohamed Amin Ben Hamida, quien se unirá al equipo la próxima temporada.

Ben Hamida, de 30 años, destaca por su técnica, fuerza y versatilidad, pues puede actuar como lateral izquierdo, pero también puede actuar como central o mediocentro, lo que brinda al cuerpo técnico, liderado por Jalal Al-Qadri, opciones tácticas adicionales para la próxima temporada.

Criado en la cantera del Esperance tunecino, pasó por todas sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Durante su carrera completó dos cesiones exitosas con el Olympique de Beja y el Mustakbal de Slimane antes de regresar al Esperance.

Internacionalmente, es un pilar de las «Águilas de Cartago» y jugó como titular en la fase final del Mundial 2026.

Anuncios