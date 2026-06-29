El Al-Hazm saudí negocia el fichaje de la estrella del Al-Ahly egipcio

La directiva del club saudí Al-Hazm negocia el fichaje del centrocampista tunecino Mohamed Ali Ben Ramadan, del Al-Ahly egipcio, para reforzar la plantilla de cara a la nueva temporada.

La operación responde a la petición del técnico tunecino Jalal Al-Qadri, que busca jugadores con experiencia y calidad.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», el club ya alcanzó un acuerdo con el lateral izquierdo tunecino Mohamed Amin Ben Hamida, quien se unirá al equipo la próxima temporada.

Ben Hamida, de 30 años, destaca por su técnica, fuerza y versatilidad, pues puede actuar como lateral izquierdo, pero también puede actuar como central o mediocentro, lo que brinda al cuerpo técnico, liderado por Jalal Al-Qadri, opciones tácticas adicionales para la próxima temporada.

Criado en la cantera del Esperance tunecino, pasó por todas sus categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. Durante su carrera completó dos cesiones exitosas con el Olympique de Beja y el Mustakbal de Slimane antes de regresar al Esperance.

Internacionalmente, es un pilar de las «Águilas de Cartago» y jugó como titular en la fase final del Mundial 2026.