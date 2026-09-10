El diario saudí "Asharq Al-Awsat" reveló una nueva decisión adoptada por el club Al-Ittihad para aliviar la carga de los desplazamientos a sus jugadores, ante la acumulación de partidos que el equipo afrontará durante los próximos días, coincidiendo con el inicio de su recorrido continental.

Según el diario, la directiva del Al-Ittihad decidió que la delegación del equipo no regrese a Yeda tras el enfrentamiento ante el Al-Faisaly, sino que se traslade directamente desde Riad a la capital catarí, Doha, en un paso que busca reducir las horas de traslado y otorgar a los jugadores el mayor descanso posible durante un periodo que no supera las 72 horas.

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El Al-Ittihad se prepara para enfrentarse al Al-Faisaly en el estadio de este último en Al-Majma'ah, la tarde del viernes, en el marco de la Liga Saudí, antes de visitar al Al-Shamal catarí el próximo lunes, en el arranque de su recorrido en la Liga de Campeones de Asia de élite.

"Asharq Al-Awsat" precisó que la delegación del Al-Ittihad partirá de Yeda hacia Riad el jueves, antes de trasladarse en autobús a Al-Majma'ah para disputar el partido, para después regresar a Riad tras el pitido final, y desde allí dirigirse directamente a Doha sin volver de nuevo a Yeda.

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Esta disposición se produce ante el deseo de los cuerpos administrativo y técnico de reducir las penurias de los viajes a los jugadores, sobre todo porque el equipo estará obligado a desplazarse entre tres ciudades —Riad, Al-Majma'ah y Doha— en un periodo de tiempo sumamente corto, lo que podría multiplicar los niveles de fatiga física.

El Al-Ittihad espera que este paso ayude al equipo a llegar a Doha con la mejor preparación física posible, antes de disputar su primer partido en la nueva edición de la Liga de Campeones de Asia de élite, cuando se enfrente al Al-Shamal catarí el lunes, en el inicio del viaje del Decano en la competición continental.