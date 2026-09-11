El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, regresó al once titular para el partido ante el Al-Faisaly en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad visita al Al-Faisaly, este viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah, en la séptima jornada de la Liga Roshn.

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, anunció el once titular para el encuentro, en el que estuvo presente En-Nesyri junto al nigeriano George Ilenikhena en el centro del ataque.

Por su parte, Wissing decidió aplazar la participación del recién llegado holandés Georginio Wijnaldum, dejándolo en el banquillo, y apostó por la dupla del senegalés Dion Lopy y el colombiano Richard Ríos en el centro del campo.

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El Al-Ittihad busca mantener sus resultados positivos en la liga saudí, ya que es el único que no ha sufrido ninguna derrota hasta ahora, junto al Al-Khaleej, tras disputarse 6 jornadas.

El "Decano" ocupa el cuarto puesto de la clasificación con 14 puntos, cosechados en 4 victorias y dos empates, a un solo punto del trío de cabeza: Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Qadsiah, respectivamente.

Por su parte, el Al-Faisaly no ha logrado ninguna victoria en la Liga Roshn desde su ascenso, ya que ha empatado en 3 partidos y ha perdido otros tantos, para ocupar el decimoséptimo puesto y penúltimo de la clasificación con 3 puntos.

El once del Al-Ittihad fue el siguiente: