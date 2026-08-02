El Al-Ahly se acerca a Marcelino: una única condición retrasa el anuncio oficial

El Al-Ahli saudí continúa sus negociaciones con el español Marcelino García para que asuma la dirección técnica del primer equipo, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, en el marco de la preparación del club para la nueva temporada.

Según el periodista Santi Aouna, la directiva del Al-Ahli le ha ofrecido a Marcelino un contrato por dos temporadas, con un salario anual que asciende a 12 millones de euros, en un intento por convencerlo de liderar el nuevo proyecto técnico.

El informe señaló que el técnico español está entusiasmado con vivir la experiencia con el Al-Ahli, pero puso una condición fundamental para cerrar el acuerdo, consistente en que se le permita llevar a todo su cuerpo técnico, algo que actualmente se está debatiendo entre ambas partes.

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Santi Aouna aclaró que uno de los miembros del cuerpo técnico de Marcelino sigue dudando sobre el traslado a Arabia Saudí, lo que ha provocado el retraso en alcanzar el acuerdo definitivo hasta el momento.

Por otra parte, la directiva del Al-Ahli no pretende prolongar las negociaciones, ya que se espera que abra la puerta a negociar con otros entrenadores durante los próximos días, en caso de no alcanzar un acuerdo definitivo con Marcelino lo antes posible.