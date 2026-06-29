El Al Ahly sacrifica a Mahrez por su compañero argelino

El Al-Ahli saudí planea prescindir de su estrella argelina, Riyad Mahrez, este verano para fichar a un compañero suyo en la selección.

La situación dio un giro inesperado en las últimas horas, aunque todo indicaba que el jugador seguiría la próxima temporada.

El capitán argelino había expresado su deseo de seguir en el club, y los medios aseguraban que la directiva le había confirmado su continuidad.

Sin embargo, la directiva decidió rescindir el contrato antes del 30 de junio, fecha límite acordada.

Según Foot Mercato, el Al-Ahli negocia la llegada del extremo del Feyenoord Anis Haj Moussa para sustituir a Mahrez.

El club saudí ya ha presentado una oferta millonaria al futbolista, consciente del interés de Chelsea, Lille y Marsella.

Ambos coinciden en la selección argelina, que disputa el Mundial 2026, y compiten por el puesto de extremo derecho.

La selección argelina se medirá a Suiza en dieciseisavos del Mundial la madrugada del viernes, tras terminar tercera en su grupo.







