El club Al Ahly elevó el tono contra Hossam Hassan, director técnico de la selección de Egipto, tras sus últimas declaraciones sobre Mohamed El Shenawy, capitán del equipo, e Imam Ashour, reafirmando su rechazo a que se menoscabe el valor deportivo y moral de cualquier jugador que represente al club, y subrayando que la diferencia en las visiones técnicas no justifica sobrepasar los límites del respeto.

Hossam Hassan había explicado durante una rueda de prensa que El Shenawy no fue convocado a la selección en la concentración actual, señalando que anteriormente ya había participado con el equipo pese a que, según su descripción, estaba «acabado con su club», y afirmando al mismo tiempo su respeto por el guardameta y su derecho a elegir la lista de acuerdo con su visión técnica.

Al Ahly emitió un comunicado oficial en el que afirmó que deliberadamente no respondió a las declaraciones del director técnico de la selección durante todo el periodo anterior, a la espera de que terminara el partido del equipo ante Angola, en aras del interés general, pese a las circunstancias que el club ya había afrontado y que le obligaron a disputar grandes torneos, entre ellos el Mundial de Clubes, sin varios de sus jugadores internacionales.

El club afirmó que su silencio no supuso una aceptación de lo dicho, subrayando que lo relativo a Mohamed El Shenawy representa un exceso inaceptable, por ser el capitán de Al Ahly y de la selección de Egipto.

Explicó que cada jugador que viste la camiseta del club forma parte de su entidad, y que la preservación de su valor deportivo y moral no está sujeta a la diferencia en la valoración o en las elecciones.

Al Ahly también criticó las palabras de Hossam Hassan sobre Imam Ashour, después de que el director técnico señalara que lo incorporó antes de la Copa Africana de Naciones para probarlo, considerando que este planteamiento no se corresponde con la naturaleza del trato hacia los jugadores de las selecciones nacionales.

El club afirmó que el director técnico tiene pleno derecho a elegir a quien considere adecuado para su lista, pero que ese derecho no se extiende a declaraciones que, en opinión de Al Ahly, quebrantan el principio de respeto mutuo entre los integrantes del sistema.

Al Ahly rechazó asimismo lo declarado por el director técnico acerca del nivel de los clubes egipcios, considerando que afirmar que no ofrecen fútbol representa un menosprecio de los clubes y de las competiciones locales que organizan la Federación Egipcia de Fútbol y la Liga de Clubes Profesionales.

El club concluyó su comunicado reafirmando su malestar por las declaraciones, al tiempo que valoró lo expresado por el presidente de la Federación Egipcia de Fútbol sobre el valor de Mohamed El Shenawy, afirmando que aguarda la postura de la Federación de Fútbol ante lo que calificó de excesos, y subrayando que la discrepancia técnica en torno a los jugadores no debe convertirse en un menoscabo de su posición ni de los derechos de sus clubes.