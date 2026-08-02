El club Al Ahly comenzó a ejecutar un plan para reestructurar las filas del equipo durante el actual periodo de fichajes de verano, mediante la toma de decisiones determinantes respecto a varios jugadores, en paralelo a asegurar la permanencia de una de sus figuras más destacadas, Imam Ashour, con un contrato de larga duración que confirma su posición en el proyecto del club durante los próximos años.

Según la información publicada por el sitio "Africa Foot", la directiva del Al Ahly ha definido sus prioridades en el mercado de fichajes, donde trabaja para cerrar de forma definitiva el asunto de algunos jugadores extranjeros, además de blindar a Imam Ashour ante las tentaciones de ofertas del exterior.

El informe señaló que la directiva del Al Ahly mantiene actualmente negociaciones para llegar a un acuerdo amistoso con el tunecino Mohamed Dhaoui, conocido como "Cristo", así como con el defensa internacional marroquí Achraf Dari, con el objetivo de rescindir sus contratos y retirar sus nombres definitivamente de la lista del primer equipo antes del cierre del mercado de fichajes de verano.

Este movimiento se enmarca dentro del plan de la directiva para remodelar la plantilla de cara a la nueva temporada y dar cabida a nuevos refuerzos.

Mohamed Dhaoui "Cristo" se unió al Al Ahly en enero de 2023 procedente del Étoile du Sahel tunecino, después de brillar de forma notable con su anterior equipo, y también vivió una experiencia de cesión en el Club Sportif Sfaxien.

Durante su trayectoria con el equipo rojo, el extremo tunecino de 22 años disputó 19 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó un gol y dio dos asistencias, aunque no logró asentarse en el once titular.

Por su parte, Achraf Dari fichó por el Al Ahly procedente del Brest francés, tras exitosas etapas con el Wydad Athletic Club marroquí y el equipo francés.

El defensa marroquí, de 27 años, disputó 27 partidos con la camiseta del Al Ahly y no marcó ningún gol; y pese a su contribución en varios encuentros, no consiguió asegurarse un puesto fijo en el once titular, lo que ha convertido su salida en una de las opciones que se barajan con fuerza durante el presente mercado.

El Al Ahly cierra la puerta a la salida de Imam Ashour

En cambio, la directiva del Al Ahly ha zanjado de forma definitiva su postura sobre el futuro de Imam Ashour, después de que el jugador recibiera interés y varias ofertas durante las últimas semanas.

Según lo recogido por el sitio "Africa Foot", la directiva del club rechazó de forma rotunda la idea de desprenderse del centrocampista internacional, al considerarlo uno de los pilares fundamentales en el proyecto del equipo durante la próxima etapa.

Las fuentes del sitio confirmaron que el Al Ahly llegó a un acuerdo definitivo con Imam Ashour y su agente que contempla la renovación del contrato del jugador hasta el año 2030, con un importante aumento de su salario en reconocimiento a su posición dentro del equipo.

Esta decisión refleja el apego de la directiva del Al Ahly a Imam Ashour como uno de los elementos más importantes del equipo y uno de sus líderes en el futuro, en el marco de la visión del club de construir un equipo capaz de competir por todos los títulos durante los próximos años.