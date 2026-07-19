El Al Ahly egipcio cierra un fichaje marroquí de gran envergadura

El Al-Ahly egipcio ha fichado al delantero marroquí Sofiane Benjadida, procedente del Maghreb Fez, para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada.

Según el diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat», que cita a la «Agencia Alemana de Noticias», los trámites administrativos y contractuales ya están cerrados y el jugador ha firmado por tres temporadas.

Está previsto que llegue a El Cairo en los próximos días para incorporarse a los entrenamientos tras un periodo de descanso.

Llega tras una temporada excepcional con el Maghreb Fez, en la que fue clave para que el equipo conquistara la liga marroquí.

El jugador demostró su gran capacidad goleadora al proclamarse máximo anotador del campeonato con 20 tantos, tras disputar 31 partidos en distintas competiciones, en los que contribuyó a 22 goles (marcó 20 y dio dos asistencias).

Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Standard de Lieja belga y llegó al primer equipo. Además, jugó en las categorías inferiores del Raja y, tras pasar por el RW De Molinbeek belga, regresó a Marruecos para fichar por el Maghreb de Fez.

Mientras tanto, la directiva del Al-Ahly sigue trabajando en el mercado de verano para incorporar refuerzos de peso, como los jugadores del ENPPI Ali Mahmoud y Aqtai Abdullah, con el objetivo de construir un equipo que luche por todos los títulos.