El neerlandés Marino Pušić, director técnico del Al-Ahli, tomó una decisión sorprendente antes del esperado enfrentamiento ante el Al-Hilal, después de decidir excluir a uno de sus nuevos fichajes de la lista del equipo, en un paso que refleja el nivel de descontento por el rendimiento que mostró el jugador durante el pasado partido ante el Al-Khaleej.

El Al-Ahli se prepara para enfrentarse al Al-Hilal la noche del martes, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn League, con un gran deseo de recuperar el equilibrio tras la abultada derrota ante el Al-Khaleej por 3-1, mientras que "El Líder" afronta el encuentro con la ambición de mantener su racha de victorias y reforzar su presencia en la carrera por la competición.

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Según lo mencionado por el periodista Walid Saeed, cercano al Al-Ahli, Pušić decidió excluir al ucraniano Artem Bondarenko, el nuevo incorporado a las filas de "El Distinguido", de la lista que disputará el clásico ante el Al-Hilal, en una decisión que llegó tras su aparición con una imagen que no cumplió las expectativas durante la pasada jornada.

Parece que el cuerpo técnico no quedó convencido con lo que ofreció Bondarenko ante el Al-Khaleej, ya que el jugador apareció lejos del nivel que se esperaba de él, coincidiendo con la pobre imagen que mostró el Al-Ahli en general, lo que llevó al entrenador a realizar cambios rápidos antes de una prueba más difícil ante uno de los equipos más fuertes de la Roshn League.

Bondarenko paga el precio de la noche del Al-Khaleej

La aparición de Bondarenko ante el Al-Khaleej no fue pasajera para el cuerpo técnico, especialmente porque el jugador llegó al Al-Ahli en medio de grandes esperanzas de que aportara un valor añadido al equipo, pero no logró en su primera prueba demostrar su capacidad de marcar la diferencia ni de ofrecer el rendimiento que espera Pušić.

La decisión de excluirlo llegó para confirmar que el entrenador neerlandés no quiere arriesgarse a alinear a ningún jugador que no considere en su mejor momento, especialmente porque el enfrentamiento ante el Al-Hilal necesita los más altos grados de concentración, disciplina y preparación, ante la posesión por parte de "El Líder" de armas ofensivas capaces de castigar cualquier error.

Asimismo, la exclusión podría representar un mensaje claro para todos los integrantes del Al-Ahli de que la continuidad en el once no está garantizada, y que cualquier jugador está obligado a demostrar su merecimiento de participar a través del desempeño y el rendimiento dentro del campo, más allá del valor del fichaje o de los nombres previos.