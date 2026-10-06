El Al Ahly afrontará una prueba diferente mañana miércoles, cuando se mida al Petrol Asyut en el estadio Al Salam, en el arranque de su andadura en la Copa de la Liga Profesional, en medio de la expectación por la aparición de varios jugadores que se habían alejado de los planes del equipo durante el último periodo, pocos días antes del esperado clásico frente al Zamalek.

El comunicador Ahmed Shobeir, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, reveló los principales rasgos de la convocatoria del equipo, confirmando que el marroquí Houcine Ammouta dirigirá al Al Ahly en el partido, dando la oportunidad a varios jugadores que no participan de forma regular con el primer equipo.

Shobeir dijo a través de su cuenta en la plataforma «X» que el partido podría presenciar la aparición de «Ashraf Dari, Reda Slim, Kabaka y Ahmed Eid», además de la posible participación de Tawfik Mohamed, mientras que Hamza Alaa será el guardameta del Al Ahly.

En otro contexto, Shobeir reveló un estado de enfado dentro del Al Ahly a causa de las informaciones que circularon sobre la insatisfacción de Ammouta con el nivel de algunos jugadores, asegurando que la directiva del club está molesta por la repetición de estas noticias, especialmente antes del clásico frente al Zamalek.

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Aclaró que Ammouta está concentrado en su trabajo y no ha hablado con la dirección de fútbol sobre estos asuntos, señalando que los responsables del Al Ahly consideran que el momento en que se han difundido estas noticias plantea interrogantes, y que el club no ignorará la repetición de noticias que considera falsas.

Sobre la situación de los lesionados antes del enfrentamiento ante el Zamalek, Shobeir aseguró que Ahmed Nabil Koka está muy cerca de regresar a los entrenamientos colectivos, mientras que se confirmó la ausencia de Karim El Debais en el clásico.

En cuanto a Yasser Ibrahim, Shobeir aclaró que ha comenzado a correr pero aún no ha vuelto a calzarse las botas de fútbol, señalando que sus opciones de participar frente al Zamalek no superan el 50%.

Añadió que la posibilidad de que Yasser participe seguirá ligada a su capacidad para incorporarse a los entrenamientos colectivos un día antes del partido, algo que podría no ser suficiente para que Ammouta tome la decisión de ponerlo como titular.

Según Shobeir, el escenario más probable en caso de ausencia de Yasser Ibrahim es contar con Hadi Riad y Yassine Meriah en el eje de la defensa del Al Ahly durante el clásico.

El Al Ahly tiene previsto medirse al Zamalek la tarde del próximo domingo en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de los partidos de la sexta jornada de la Liga Premier, en un enfrentamiento que despierta gran interés pocos días antes, mientras que Ammouta aprovecha el partido ante el Petrol Asyut para dar la oportunidad a varios suplentes y preparar algunas cartas antes de la gran cita.







