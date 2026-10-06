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Karim Malim
Traducido por

El Al Ahly amenaza a quienes difunden rumores sobre Emmouta y abre las puertas a los marginados

H. Ammouta
A. Dari
M. Bakrar
A. Kouka
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ahly SC
Premier League
Marruecos
Argelia
Egipto

La situación de Yasser Ibrahim y Koka de cara al clásico

El Al Ahly afrontará una prueba diferente mañana miércoles, cuando se mida al Petrol Asyut en el estadio Al Salam, en el arranque de su andadura en la Copa de la Liga Profesional, en medio de la expectación por la aparición de varios jugadores que se habían alejado de los planes del equipo durante el último periodo, pocos días antes del esperado clásico frente al Zamalek.

El comunicador Ahmed Shobeir, exportero del Al Ahly y de la selección de Egipto, reveló los principales rasgos de la convocatoria del equipo, confirmando que el marroquí Houcine Ammouta dirigirá al Al Ahly en el partido, dando la oportunidad a varios jugadores que no participan de forma regular con el primer equipo.

Shobeir dijo a través de su cuenta en la plataforma «X» que el partido podría presenciar la aparición de «Ashraf Dari, Reda Slim, Kabaka y Ahmed Eid», además de la posible participación de Tawfik Mohamed, mientras que Hamza Alaa será el guardameta del Al Ahly.

En otro contexto, Shobeir reveló un estado de enfado dentro del Al Ahly a causa de las informaciones que circularon sobre la insatisfacción de Ammouta con el nivel de algunos jugadores, asegurando que la directiva del club está molesta por la repetición de estas noticias, especialmente antes del clásico frente al Zamalek.

Aclaró que Ammouta está concentrado en su trabajo y no ha hablado con la dirección de fútbol sobre estos asuntos, señalando que los responsables del Al Ahly consideran que el momento en que se han difundido estas noticias plantea interrogantes, y que el club no ignorará la repetición de noticias que considera falsas.

Sobre la situación de los lesionados antes del enfrentamiento ante el Zamalek, Shobeir aseguró que Ahmed Nabil Koka está muy cerca de regresar a los entrenamientos colectivos, mientras que se confirmó la ausencia de Karim El Debais en el clásico.

En cuanto a Yasser Ibrahim, Shobeir aclaró que ha comenzado a correr pero aún no ha vuelto a calzarse las botas de fútbol, señalando que sus opciones de participar frente al Zamalek no superan el 50%.

Añadió que la posibilidad de que Yasser participe seguirá ligada a su capacidad para incorporarse a los entrenamientos colectivos un día antes del partido, algo que podría no ser suficiente para que Ammouta tome la decisión de ponerlo como titular.

Según Shobeir, el escenario más probable en caso de ausencia de Yasser Ibrahim es contar con Hadi Riad y Yassine Meriah en el eje de la defensa del Al Ahly durante el clásico.

El Al Ahly tiene previsto medirse al Zamalek la tarde del próximo domingo en el estadio Internacional de El Cairo, dentro de los partidos de la sexta jornada de la Liga Premier, en un enfrentamiento que despierta gran interés pocos días antes, mientras que Ammouta aprovecha el partido ante el Petrol Asyut para dar la oportunidad a varios suplentes y preparar algunas cartas antes de la gran cita.


#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
W
W
W
W
W
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
W
W
W
W
D
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
W
D
W
W
W
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
W
W
W
W
L
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
W
W
L
W
D
6
Al IttihadAl IttihadALI
531163+310
W
W
W
L
D
7
Arab ContractorsArab ContractorsAMA
521265+17
W
D
W
L
L
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
W
W
L
L
D
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
L
D
L
W
W
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
W
L
W
L
D
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
L
D
D
D
W
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
L
L
L
W
W
13
National BankNational BankNAB
520347-36
L
W
W
L
L
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
L
L
D
W
D
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
L
W
D
L
L
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
W
L
L
D
L
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
L
L
L
L
W
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
L
L
L
D
D
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
L
L
L
D
D
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
L
L
D
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso


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