El Al Ahly abre la puerta al regreso: ¡una oferta oficial devuelve a Kessié al primer plano!

El periódico saudí "Okaz" reveló un nuevo movimiento por parte del Al-Ahli para recuperar a uno de sus exjugadores más destacados en las filas del equipo, después de que la directiva de "El Distinguido" presentara una oferta oficial para cerrar el fichaje durante el periodo actual, en un paso destinado a reforzar el centro del campo antes del inicio de la nueva temporada.

El diario aclaró que la oferta del Al-Ahli incluye la contratación del marfileño Franck Kessié por una temporada, en un intento de devolver al jugador al club tras un corto periodo desde su salida, especialmente ante la necesidad del equipo de un jugador que posea experiencia, fortaleza física y la capacidad de desempeñar múltiples funciones en el centro del campo.

Salario elevado y cláusula de renovación

Según los detalles, el Al-Ahli ofreció a Kessié un salario anual de 10 millones de euros, junto a la existencia de una cláusula que concede al club la preferencia para prolongar el contrato una temporada adicional, lo que refleja la seriedad de la directiva en recuperar al jugador y ofrecerle un contrato adecuado para convencerlo de regresar a Yeda.

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La oferta llega en un momento en el que Kessié se ha convertido en jugador libre tras la finalización de su contrato con su club anterior, lo que le brinda al Al-Ahli la oportunidad de actuar directamente sin necesidad de negociar con otro club por el valor del traspaso del jugador.

Experiencia previa con "El Distinguido"

Kessié posee un buen conocimiento del ambiente del Al-Ahli, después de haber vestido anteriormente la camiseta del equipo y de haber ofrecido niveles destacados durante el periodo que pasó en sus filas, lo que hace que su regreso sea menos arriesgado que la contratación de un nuevo jugador que necesitaría tiempo para adaptarse al equipo y a la competición.









La directiva del Al-Ahli espera aprovechar rápidamente la experiencia del jugador marfileño, especialmente ante las aspiraciones del equipo de competir por los títulos locales y continentales durante la nueva temporada, y su necesidad de elementos capaces de soportar la presión de los grandes partidos.

Este movimiento viene a confirmar que el Al-Ahli sigue buscando soluciones sólidas para el centro del campo, después de que la posición de pivote se convirtiera en uno de los asuntos más destacados que necesitan refuerzo, ante el deseo del club de construir una plantilla más equilibrada antes del inicio de la temporada.