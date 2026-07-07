El Al-Ahly abre el mercado de fichajes con el primer regalo para Ammota

El Al-Ahly ha arrancado con fuerza el mercado de fichajes de verano. Poco después de presentar al técnico marroquí Al-Hussein Ammouta, el club ha anunciado sus primeras incorporaciones para la nueva temporada, lo que refleja la intención de la directiva del «Castillo Rojo» de preparar el equipo con antelación para competir en todos los frentes.

Este martes, el club celebró una rueda de prensa en su sede de Al-Jazira para presentar a Ammouta como nuevo entrenador del primer equipo.

El cuerpo técnico lo integran Hisham Zahid y Yasser Radwan como entrenadores, Joe Botvier como entrenador de porteros, Renato Buscarioli como preparador físico y un analista de rendimiento que llegará a El Cairo en los próximos días.

Tras la presentación, el club anunció el fichaje de Ali Mahmoud, procedente del ENPPI, por cinco temporadas, tras completar el Dr. Essam Serageldin los trámites financieros y administrativos.



Previamente, el consejo de administración, liderado por Mahmud Al-Khatib, había nombrado a Wael Gomaa director deportivo en sustitución de Walid Salah Al-Din.

Estos movimientos forman parte de la preparación del Al-Ahly para la nueva temporada, en la que disputará la Primera División egipcia, la Copa de Egipto y la Copa de la Confederación Africana, con el objetivo de reforzar la plantilla y competir por todos los títulos.