Goal.com
En directo

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
morocco Getty Images
GOAL

Traducido por

El Al-Ahli se suma a la puja... La estrella marroquí aviva la pugna por su fichaje en Yeda

Al Ahli
Marruecos
A. Ounahi
1ª División
Arabia Saudita
Marruecos

El mercado de fichajes saudí está que arde

El Al-Ahli saudí negocia con fuerza para fichar a una estrella de la selección marroquí este verano.

En los últimos días se había especulado con su fichaje por el Al-Ittihad tras su brillante actuación con Marruecos en el Mundial 2026.

Según el periodista Mohamed Al-Bakiri, el conjunto saudí es ahora rival directo del Unión para fichar al centrocampista marroquí y del Girona, Ezzedine Ounahi.

Ounahi ayudó a que los «Leones del Atlas» llegaran a cuartos de final, antes de caer 0-2 ante Francia. Además, marcó dos goles en la victoria 3-0 sobre Canadá en octavos, demostrando su talento en grandes escenarios.

Lee también... Un tatuaje histórico... ¡Cocorella desafía a todos si derriba a Messi y compañía!

El Al-Ahly no es el único interesado: el Ajax y otros clubes europeos también siguen al jugador. La entrada del equipo saudí añade un nuevo giro a la operación, ya que busca reforzar el centro del campo con un futbolista de nivel internacional.

El Al-Ahly lo considera el reemplazo ideal de Frank Kessié, quien rechazó renovar.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google