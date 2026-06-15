El Al-Ahli saudí refuerza su defensa... y el jugador responde en el Mundial

Mientras los clubes saudíes compiten por fichajes estivales, el Al-Ahli prefiere reforzar su defensa. Ha alcanzado un acuerdo preliminar para extender el contrato del brasileño Roger Ibáñez hasta 2029.

Según el diario saudí «Okaz», la directiva actuó pronto y convenció al defensa internacional para que se quedara, señalando que el proyecto se basa en pilares fijos, no en fichajes temporales.

Desde su llegada, ha contribuido a ganar dos Liga de Campeones de Asia y una Supercopa de Arabia Saudí.

A título personal, ha jugado 46 partidos, marcado 4 goles y dado 4 asistencias, lo que demuestra su capacidad para construir el juego tanto como para cortarlo.

Su proyección no se limita a Jeddah. Además, Ibañez debutó con Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, demostrando que no solo compite en Asia, sino en el escenario futbolístico más importante del mundo.

Con su renovación, el Al-Ahli lanza un mensaje doble: a los rivales, que su defensa está blindada; a la afición, que la estabilidad empieza en el corazón del equipo.

Antes, Ibáñez reveló que su agente le advirtió que fichar por el Al-Ahli podría alejarle de la selección y reducir su exposición mediática, pero él no lo creyó.

Y aclaró: «Le dije que, si quería llegar a la selección, la liga saudí crece muy rápido, llegan grandes jugadores y el nivel sube constantemente».