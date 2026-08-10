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Edouard MendyGetty

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El Al-Ahli saudí protege a Mendy en "el conflicto entre el director y el portero" y niega la acusación de haber intervenido

Fichajes
E. Mendy
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1ª División
Senegal

La estrella senegalesa no se marchará

Informes de prensa saudíes revelaron la verdad sobre lo que se ha rumoreado durante los últimos días acerca de la posible salida del guardameta senegalés Edouard Mendy de las filas del Al-Ahli y su regreso a la Premier League inglesa.

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El diario saudí "Al-Watan" recogió, citando fuentes dentro del club Al-Ahli, que la idea de la salida de Mendy no está sobre la mesa dentro de la directiva del "Raqi" en la actualidad, asegurando que el guardameta continúa en las filas del equipo y que lo que se difunde al respecto no es cierto.

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El futuro de Mendy había generado cierta polémica recientemente, tras la difusión de informes que vinculaban su nombre con una salida durante el mercado de fichajes estival en curso, a pesar de estar ligado a un contrato en vigor con el club.

Este desmentido llega en un momento en el que algunos informes apuntaban a la existencia de desavenencias internas y al deseo del director deportivo del Al-Ahli, Roi Pedro, de que el guardameta se marche, bajo el argumento de que se inmiscuía en asuntos que van más allá de su papel deportivo dentro del equipo, al margen de su nivel sobre el terreno de juego.

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Mendy es uno de los pilares fundamentales en la plantilla del Al-Ahli, ya que el cuerpo técnico cuenta con él como guardameta titular en las competiciones nacionales y continentales desde su llegada al equipo.

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