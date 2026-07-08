El Al-Ahli saudí negocia un fichaje portugués de gran envergadura

La directiva del Al-Ahli saudí quiere fichar un lateral derecho antes del inicio de la temporada y ha colocado al portugués Nelson Semedo, del Fenerbache, como su prioridad.

Según el periodista Akram Connor, el Al-Raqi negociará con el club turco para fichar al internacional luso en los próximos días, como parte de su plan de incorporar jugadores con experiencia europea.

Conor añadió que el Al-Ahly prepara una oferta de 6-7 millones de euros para liberar al jugador, de 32 años, cuyo contrato con el equipo turco vence en 2027. Su valor de mercado actual ronda los 6 millones de euros.

Medios turcos aseguran que su futuro se definirá tras la pretemporada en Austria, cuando el técnico Ismail Kartal decida si se queda o se marcha.

Semedo, que representó a Portugal en el último Mundial y jugó cuatro partidos, disputó 40 encuentros la temporada pasada con el Fener, marcando un gol y dando tres asistencias, lo que confirma su experiencia y nivel en Europa.

Su fichaje permitiría al Al-Ahly reforzar el lateral derecho con un jugador de experiencia internacional capaz de aportar desde el inicio de la temporada.