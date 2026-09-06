El club Al-Ahli anunció oficialmente la incorporación de Saeed Baatiyah, procedente de las filas del Al-Fateh, con un contrato que se extiende por 3 temporadas, en el marco de los movimientos de "El Distinguido" para reforzar su plantilla con nuevos elementos de cara a los compromisos venideros y ampliar las opciones disponibles para el cuerpo técnico.

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Baatiyah cuenta con una buena experiencia en la Roshn League, después de haber participado la temporada pasada en 31 partidos con el Al-Fateh, 29 de ellos como titular, ofreciendo niveles destacados tanto en el aspecto defensivo como en el físico, atrayendo las miradas del Al-Ahli, que decidió cerrar su fichaje.

El Al-Ahli expresó su bienvenida a su nuevo jugador, deseándole éxito en su experiencia con el equipo, y que sea capaz de aportar el valor esperado y contribuir junto a sus compañeros a alcanzar los objetivos del club y hacer felices a sus aficionados durante la próxima etapa.

Por su parte, Saeed Baatiyah expresó su gran felicidad por concretar su traspaso al Al-Ahli, subrayando que vestir la camiseta de uno de los mayores clubes del continente asiático representa una etapa importante en su carrera y le brinda un gran impulso para ofrecer lo mejor de sí.

Baatiyah dijo: "Estoy muy feliz por unirme al club Al-Ahli, uno de los mayores clubes del continente asiático en cuanto a masa social e historia, y aspiro a dar todo lo que tengo para hacer felices a sus aficionados y lograr los éxitos".

El traspaso de Baatiyah al Al-Ahli representa un nuevo paso en su carrera, en medio de su aspiración a competir por un puesto de titular dentro del equipo y aprovechar sus experiencias anteriores en la Roshn League, mientras que "El Distinguido" espera que el jugador se convierta en un verdadero aporte a su plantilla durante las tres próximas temporadas.

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