La Liga saudí provocó la cancelación del séptimo partido amistoso que el Al-Ahli tenía previsto disputar antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al-Ahli tenía previsto enfrentarse al Abha el próximo 6 de agosto, en el séptimo y último de sus partidos amistosos antes del comienzo de la nueva temporada, tras su regreso a Yeda desde su concentración en el extranjero, en Austria.

Sin embargo, el periódico saudí "Arriyadiyah" reveló que las directivas de ambos clubes acordaron cancelar dicho partido amistoso, después de que se diera a conocer el calendario de partidos de la Liga saudí en la nueva temporada.

El calendario situó al Al-Ahli frente al Abha el próximo 22 de agosto, en la segunda jornada de la Roshn League, lo que significa que se habrían enfrentado dos veces en menos de tres semanas, lo que provocó la cancelación del duelo amistoso.

Ambos clubes buscan otros dos equipos con los que disputar sus últimos enfrentamientos amistosos antes del inicio de la nueva temporada.

El Al-Ahli finalizó su concentración en el extranjero, en Austria, durante la cual disputó seis partidos amistosos, en los que logró la victoria en uno solo, ante el Saalfelden austriaco por 8-0.

Por el contrario, el conjunto de Yeda perdió tres partidos, ante el Holstein Kiel alemán, y ante el Vitória de Guimarães y el Portimonense portugueses, mientras que empató con marcador positivo tanto con el Rio Ave portugués como con el Fulham inglés.

Cabe recordar que el Al-Ahli busca coronarse en la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde el año 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia Élite, que conquistó en las dos temporadas pasadas.