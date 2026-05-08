El Ajax ya ha visto suficiente y deja marchar al fichaje de invierno tras medio año

El Ajax se despedirá de nuevo de Maximilian Ibrahimovic, según informó Nicolo Schira en la madrugada del jueves al viernes. El club de Ámsterdam tenía una opción de compra de 3,5 millones de euros, pero no la ejercerá.

Fichado el pasado invierno con gran expectación, se incorporó al Jong Ajax, pero no logró dejar huella, en parte por una lesión.

El delantero de 19 años solo jugó cuatro partidos con el filial, siempre como suplente, sin marcar ni asistir.

Por tanto, el Ajax no ejercerá su opción de compra y el sueco regresará al AC Milan, donde tiene contrato hasta mediados de 2027.