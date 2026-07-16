El Ajax y el FC Twente ya saben quiénes serán sus rivales en las rondas preliminares europeas

El Ajax y el FC Twente ya conocen a sus rivales europeos. Los «Tukkers» se medirán al Ferencváros húngaro, mientras que el conjunto de Ámsterdam jugará una eliminatoria a doble partido contra el FK Vojvodina serbio.

El ganador de la primera ronda de la Europa League entre Ferencváros y Vojvodina se medirá al Twente en la segunda ronda del mismo torneo.

El perdedor de ese cruce bajará a la segunda ronda preliminar de la Conference League, donde le aguarda el Ajax. En el primer duelo, el Vojvodina cayó 1-2 ante el Ferencváros.

Por ello, el Ferencváros partía como claro favorito para pasar de ronda en la Europa League y estuvo a la altura. El equipo local se vio favorecido al principio del partido por una tarjeta roja al jugador húngaro del Vojvodina Kornél Szűcs, que parece que se perderá al menos un partido contra el Ajax.

Con diez contra once y el 2-1 en contra, el Vojvodina no tuvo opciones en el Groupama Arena de Budapest, donde ya perdía 2-0 a diez minutos del descanso por los goles de Lenny Joseph y Kristoffer Zachariassen.

Tras el descanso entró el exajacista Elton Acolatse (30) y, en la segunda parte, Zsombor Gruber marcó el 3-0 definitivo en el 71’.

El Twente recibirá al Ferencváros el 23 de julio y visitará Hungría una semana después. El Ajax, por su parte, viajará a Serbia el 23 de julio y cerrará la eliminatoria en la Johan Cruijff ArenA el 30 de julio ante el Vojvodina.