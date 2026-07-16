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Jonathan van Haaster

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El Ajax y el FC Twente ya saben quiénes serán sus rivales en las eliminatorias europeas

Ferencvaros vs Vojvodina
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El Ajax y el FC Twente ya conocen a sus rivales europeos. Los «Tukkers» se medirán al Ferencváros húngaro, mientras que el conjunto de Ámsterdam jugará una eliminatoria a doble partido contra el FK Vojvodina serbio.

El ganador de la primera ronda de la Europa League entre Ferencváros y Vojvodina se medirá al Twente en la segunda ronda del mismo torneo.

El perdedor caería a la segunda ronda preliminar de la Liga de Conferencia, donde se mediría al Ajax. En la ida, el Vojvodina perdió 1-2 ante el Ferencváros.

Por ello, el Ferencváros partía como claro favorito para pasar de ronda en la Europa League y estuvo a la altura. El equipo local se vio favorecido al principio del partido por una tarjeta roja al jugador húngaro del Vojvodina Kornél Szűcs, que parece que se perderá al menos un partido contra el Ajax.

Con diez contra once y el 2-1 en contra, el Vojvodina no tuvo opciones en el Groupama Arena de Budapest, donde ya perdía 2-0 a diez minutos del descanso por los goles de Lenny Joseph y Kristoffer Zachariassen.

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En la segunda parte llegó el 3-0, obra de Zsombor Gruber (m. 71).

El Twente recibirá al Ferencváros el 23 de julio y visitará Hungría una semana después. El Ajax, por su parte, viajará a Serbia el 23 de julio y cerrará la eliminatoria el 30 de julio en la Johan Cruijff ArenA.

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