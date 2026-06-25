El Ajax vende al prometedor Nick Verschuren por una cantidad modesta

Nick Verschuren, defensa de 21 años, ficha por el Sparta de Róterdam procedente del Ajax tras pasar el jueves las pruebas médicas y firmar un contrato hasta 2030.

Según el periodista Mike Verweij, el Ajax recibirá 800 000 euros fijos, que podrían llegar a 1 millón.

Además, el club de Ámsterdam se reservó un porcentaje de una futura venta. En el Johan Cruijff ArenA, Verschuren aún tenía contrato hasta mediados de 2028.

Recorrido toda la cantera del Ajax, aunque nunca debutó con el primer equipo.

Sin embargo, disputó cincuenta partidos con el Jong Ajax y la temporada pasada brilló cedido en el FC Volendam.

Aunque el FC Groningen también se interesó en él, el jugador ha elegido firmar un contrato de varios años con el Sparta.

El conjunto de Róterdam necesitaba un central, pues Tijs Velthuis fue traspasado al PEC Zwolle por 150 000 euros y el joven talento Marvin Young podría salir pronto.