Ajax recibió este lunes por la noche la respuesta de Osasuna a la primera oferta por Enzo Boyomo, según informa AS. El club de Ámsterdam presentó una propuesta para hacerse con el internacional camerunés de 24 años en calidad de cedido hasta final de temporada con una opción de compra. Sin embargo, Osasuna rechazó de inmediato esta propuesta, ya que el club de LaLiga solo está dispuesto a colaborar en una venta definitiva.

Osasuna fichó a Boyomo hace dos años procedente del Real Valladolid por 5,5 millones de euros y ahora quiere obtener una cantidad considerable por su salida. El club aspira a algo más de la mitad de la cláusula de rescisión limitada, fijada en 25 millones de euros. Dado que el internacional, nueve veces con su selección, aún no ha jugado ni un minuto en LaLiga esta temporada, una salida de Pamplona sí es negociable.

En caso de dar el salto a Ámsterdam, Boyomo pasaría a trabajar con Míchel Sánchez, que lo conoce bien de su etapa en España, donde el defensa lleva ya seis años jugando.

El entrenador del Ajax ya habló abiertamente tras el duelo con el Telstar sobre la necesidad de reforzar la defensa. La salida de Ko Itakura, Josip Sutalo y Ahmetcan Kaplan ha dejado, al fin y al cabo, un gran vacío en la zaga.

Por ahora, solo el experimentado Daley Blind ha llegado este verano para reforzar la defensa del Ajax. Míchel subrayó en la rueda de prensa que aún deben incorporarse jugadores en varias líneas. "Creo que todavía necesitamos un extremo, un central y posiblemente un centrocampista", señaló el técnico.

Ajax busca especialmente una opción extra en el perfil derecho del centro de la defensa junto al joven Aaron Bouwman. Míchel apuntó que a su equipo le falta a veces algo de oficio en la salida de balón en situaciones importantes. "Puede que en algunos partidos necesitemos más experiencia", indicó el técnico español.



