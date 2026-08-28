El Ajax ve en el internacional en 36 ocasiones al sustituto de Godts y ofrece 12 millones de euros

Ajax ha presentado una oferta de doce millones de euros al América por los servicios de Brian Rodríguez, según ha informado el periodista mexicano César Luis Merlo. La noticia la confirma Mike Verweij, de De Telegraaf.

«Debe costar más de diez millones de euros y no será fácil ficharlo. Ajax todavía tiene 4 o 5 jugadores en la lista para el puesto de Mika Godts. Está muy arriba en esa lista», declaró Verweij en Kick-off.

Según el periodista sudamericano, la oferta está siendo estudiada actualmente por el club. Se trataría de doce millones de euros, con las bonificaciones ya incluidas.

Brian Rodríguez es un extremo izquierdo uruguayo de 26 años. Juega en el América de México desde 2022, que en su momento lo fichó procedente de LAFC por seis millones de euros.

Rodríguez disputó un total de 152 partidos con el club mexicano. En ellos marcó 42 goles y dio 28 asistencias.

Hasta ahora ha jugado 36 veces con Uruguay. Marcó cuatro goles con la selección sudamericana. También estuvo en el Mundial de 2026. Entró como suplente en tres ocasiones, pero no marcó ningún gol.

En Instagram, sus compañeros del América están reaccionando en masa a su última publicación. Le piden que, por favor, se quede en el club. Isias Violante incluso comentó: «Ya te extraño».