El Ajax ve cómo su nuevo fichaje, Caio Henrique, marca un gol, pero deja escapar la victoria en el tiempo de descuento

El Ajax no ganó el amistoso del miércoles contra el VfL Bochum. Un gol temprano del fichaje Caio Henrique pareció suficiente, pero en el descuento un autogol de Reverson lo igualó: 1-1.

En el Ajax, Daley Blind regresó al once y formó la pareja de centrales con Aaron Bouwman. Abdellah Ouazane, autor del único gol ante el AEK Larnaca, fue titular como delantero, mientras que el joven Jinairo Johnson, de 19 años, actuó como mediocentro.

El nuevo fichaje Caio Henrique también fue titular por primera vez y, tras un inicio algo desordenado, lo recompensó de inmediato con su primer gol. Tras una rápida combinación entre Abdellah Ouazane y Oscar Gloukh, el balón llegó al área para el lateral izquierdo, que se había proyectado. Medio girado, disparó con control con la izquierda, superando al portero del Bochum, Timo Horn: 1-0.

Después, el equipo de Míchel controló el juego sin crear peligro real. En la otra área, Maarten Paes brilló con una gran parada a disparo de Berkan Taz, el mejor del Bochum.

Johnson, muy activo en el centro del campo, rozó el segundo tras una buena intercepción y un disparo al larguero. Con 1-0 se llegó al descanso. En la segunda parte Míchel renovó el once.

Pharell Nash y Don-Angelo Konadu probaron fortuna sin éxito. El Ajax defendió hasta el final, pero en el 91 llegó el golpe. La primera ocasión del Bochum en la segunda parte fue un disparo de Samuel Bamba al poste, que acabó entrando tras rebotar en la espalda de Reverson: 1-1.

Así, Míchel no sumó su segundo triunfo en amistosos tras ganar 1-0 al AEK Larnaca y perder 3-1 con el Panathinaikos. El jueves arranca la temporada para el Ajax con el primer partido de clasificación para la UEFA Conference League.

Alineación del primer tiempo: Paes; Gaaei, Bouwman, Blind, Henrique; Johnson, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Ouazane, Godts.

Alineación de la segunda parte: Reverson; Gaaei, Bouwman, Muzungu, Wijndal; Johnson, Klaassen, Abdalla; Edvardsen, Konadu, Nash.