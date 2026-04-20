El Ajax va a por todas en busca de una oportunidad única

El Ajax sigue de cerca a Bailey Rice, centrocampista del Rangers que saldrá gratis este verano.

Según Fabrizio Romano, el Ajax ya tiene interés concreto, mientras que el Schalke ha presentado una primera oferta personal aún sin acuerdo. Esto deja margen al club holandés para sumarse con fuerza a la pugna.

Rice, de 19 años, es considerado desde hace tiempo un centrocampista talentoso en Gran Bretaña y ha jugado 16 partidos con la sub-19 escocesa.

Desde su llegada procedente del Motherwell en 2022, ha jugado 16 partidos con el primer equipo del Rangers, pero una grave lesión lo mantiene inactivo desde noviembre, sin volver a jugar bajo las órdenes del entrenador Danny Rohl.

Los “Gers” desean retenerlo, aunque las negociaciones no avanzan.

El propio Rice mantiene todas las opciones abiertas. Mientras no haya acuerdo con los Rangers, puede negociar libremente con los clubes interesados. Todo indica que saldrá gratis, según Ibrox News.