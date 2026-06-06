El Ajax tiene de repente posibilidades de fichar a una gran estrella: «Quiere vivir cerca de Alemania»

Según Mike Verweij en el podcast «Kick-off» de De Telegraaf, el Ajax sigue interesado en Marc-André Ter Stegen, aunque el portero alemán debería aceptar una notable reducción salarial. Aun así, el periodista cree posible su fichaje.

Reside en España desde 2011, cuando fichó por el Barcelona procedente del Borussia Mönchengladbach por doce millones de euros.

Fue portero titular y capitán, pero este curso fue cedido al Girona de Míchel.

En el Barça ahora defiende la portería Joan García, por lo que Ter Stegen puede marcharse pese a tener contrato hasta 2028.

Se dice que el guardameta de 34 años gana unos 12 millones de euros al año en el Barça, cifra que el Ajax no puede pagar. Si Ter Stegen rebaja sus pretensiones, se convertiría en una opción seria, según Verweij.

El observador del Ajax cree que el portero podría aceptar esa reducción. «Por motivos personales, le gustaría vivir en Alemania o cerca de Alemania», explica.

Ajax solo tiene a Maarten Paes con experiencia, pues Vitezslav Jaros volvió al Liverpool.