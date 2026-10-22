El Ajax tiene una rápida oportunidad de resarcirse en la fase de liga de la Conference League tras la humillante derrota por 2-1 ante el Hajduk Split del pasado jueves. Esta semana, el Atalanta visitará el Johan Cruyff Arena. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam del rival italiano, que no hace tanto dominaba en Europa? Voetbalzone habla de ello con el periodista Fabio Gennari, que sigue de cerca al próximo rival para medios como Prima Bergamo.

Hablar del Atalanta lleva enseguida a pensar en el legendario Gian Piero Gasperini. El actual entrenador de la Roma (68 años) dirigió al club de Bérgamo entre 2016 y 2025 y llevó a este modesto equipo a lo más alto de la Serie A y de Europa. Con Marten de Roon, entre otros, en sus filas, el club consiguió por primera vez en su historia una plaza para la Champions League. Su primer éxito europeo llegó en mayo de 2024, cuando ganó la Europa League a costa del Bayer Leverkusen tras una contundente victoria por 0-3 en la final disputada en el Estadio Aviva de Dublín.

La marcha de un símbolo del club

Poco después del triunfo europeo, Gasperini decidió despedirse del Atalanta. La directiva eligió a Ivan Juric como sucesor, pero la apuesta no dio resultado. El croata, despedido anteriormente por la Roma y el Southampton, también fue destituido en el Stadio Atleti Azzurri d'Italia después de apenas unos meses. El Atalanta había caído a la zona media de la Serie A y Juric tuvo un enfrentamiento con la estrella Ademola Lookman durante un partido de la Champions League contra el Olympique de Marsella. Hubo que separarlos, en una escena desagradable. Poco después, la directiva destituyó a Juric.

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El Atalanta reaccionó rápido y presentó al relativamente joven Raffaele Palladino como nuevo máximo responsable técnico. El entrenador italiano llevó a La Dea al sexto puesto de la Serie A, que le dio una plaza para la Conference League. En la Copa de Italia llegó hasta las semifinales y, en la Champions League, el Bayern de Múnich fue muy superior en los octavos de final, disputados a doble partido (1-6 y 4-1). El Atalanta presionó mucho y asumió numerosos riesgos en el encuentro de casa, algo que acabó pagándose caro. Pese a ello, Palladino no se arrepintió de su planteamiento ofensivo. «Si tuviéramos que volver a jugar el partido, jugaría exactamente de la misma manera. Gracias a esta forma de jugar estamos en las semifinales de la Copa de Italia y competimos bien en la liga».

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Palladino no tuvo una segunda temporada en Bérgamo, porque el Atalanta optó el pasado verano por el experimentado Maurizio Sarri (67 años), que dejó huella en clubes como la Lazio, la Juventus, el Chelsea y el Nápoles. El domingo perdió por 3-2 en su visita al AC Milan, pero, según Gennari, el resultado no cuenta toda la historia. «El Atalanta atraviesa un buen momento. Pese a la ausencia de varios jugadores importantes, sus últimos tres partidos fueron impresionantes. Marcó nueve goles, estrelló un balón en el poste y creó tantas ocasiones que fácilmente podría haber anotado doce o trece tantos en total. Todavía hay aspectos defensivos que deben pulirse, pero va por buen camino. Eso sí, aún llevará tiempo», subraya el periodista que sigue al Atalanta.

Pasado en el PSV

El Atalanta es, por tanto, un equipo con una notable capacidad goleadora. Parte de sus goles llegan por medio de Gianluca Scamacca, bastante conocido en los Países Bajos. El delantero, de 27 años y 1,95 metros de altura, dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el PSV hace años. Tras pasar por la Serie A y la Premier League, además de una breve cesión al PEC Zwolle, el espigado atacante recaló en Bérgamo en 2023 como el elegido para suceder a Rasmus Højlund, vendido al Manchester United. Gennari ha quedado impresionado con el exjugador del PSV. «Scamacca marcó recientemente con la selección de Italia en la Liga de Naciones, después vio puerta contra el Pafos en la Conference League y podría haber marcado muchos más goles. Aunque su rendimiento no siempre es constante, Scamacca es un jugador muy importante que ha progresado con el tiempo y ha madurado mucho. Cuando está en buena forma, es decisivo».

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Scamacca marcó el pasado jueves poco antes del descanso ante el Pafos, el rival de Chipre al que el Atalanta acabó derrotando por 3-1 en casa. Un buen comienzo en la Conference League, mientras que, tras la derrota en San Siro, el equipo ocupa por ahora la zona media de la Serie A. Sin embargo, la temporada aún es larga, como bien sabe Gennari. «Clasificarse para Europa e intentar llegar lo más lejos posible en la Conference League. Esos son los dos objetivos de esta temporada que más presentes tienen ahora los aficionados del Atalanta. La principal meta del club este año es garantizar que el nuevo proyecto técnico tenga un buen comienzo. Los resultados llegarán por sí solos», señala. La directiva del Atalanta, por tanto, no mira únicamente los resultados a corto plazo.

Sarri, curtido en el fútbol italiano, tiene la tarea de dar estabilidad deportiva al Atalanta tras un periodo turbulento. Sin embargo, hacer olvidar en Bérgamo y sus alrededores los intensos años con Gasperini es una tarea enormemente difícil. «La vida sigue», suspira Gennari al hablar de la situación actual del próximo rival del Ajax. «Gasperini decidió marcharse pese a que la directiva del Atalanta le ofreció un contrato lucrativo. En Bérgamo han vuelto a empezar de cero este año, y eso requerirá tiempo. Pero hay confianza», afirma el experto en fútbol italiano, que mira con optimismo el futuro del actual décimo clasificado de la Serie A.

Por ahora, en el Atalanta solo importa el partido del próximo jueves en los Países Bajos. Ambos clubes no tienen un largo historial de enfrentamientos: Ajax y Atalanta únicamente se encontraron en Europa en la temporada 2020/21. Los de Ámsterdam sumaron un punto en Bérgamo (2-2) tras adelantarse pronto por 0-2 en la primera mitad. En el Johan Cruyff Arena perdieron por 0-1. Tendrán, por tanto, la oportunidad de tomarse la revancha seis años después. «En el Atalanta no hay miedo al Ajax, pero sí respeto. Ese respeto siempre está presente. En la Conference League se disputan seis partidos en la fase de liga, en lugar de los ocho de la Champions League. Por tanto, cualquier tropiezo puede salir caro en la clasificación», advierte Gennari a los hombres de Sarri.

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El Ajax no es un rival temido

El Ajax preparó bien el domingo la visita del Atalanta a Ámsterdam con su victoria por 2-5 ante el FC Groningen. El equipo de Sarri, en cambio, cayó frente al AC Milan, aunque protagonizó una gran remontada en la última media hora con dos goles. Pese a ello, Gennari se niega a dar demasiada importancia a los cinco tantos del conjunto de Míchel Sánchez en el extremo norte. «El Ajax sigue siendo un gran nombre aquí. Pero, dada su situación actual, este no parece el mejor momento de la historia del club», afirma el periodista, que ve oportunidades para el Atalanta. El equipo disputará el jueves a las 21:00 su segundo partido de la Conference League.