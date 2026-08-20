El Ajax ya no está en la carrera por Noa Lang. El club de Ámsterdam se ha retirado definitivamente, según informa el periodista italiano Gianluca Di Marzio.

Lang parece dispuesto a salir del Nápoles este verano. El atacante neerlandés ya fue cedido el último medio año al Galatasaray, que volvió a mostrar interés.

Sin embargo, el club turco está valorando primero otras opciones en estos momentos, por lo que Lang parece encaminado a marcharse al Atalanta, también interesado.

El club de Bérgamo es, según Di Marzio, el mejor posicionado para hacerse con el jugador de la selección de Países Bajos. Anteriormente ya había escrito que el Atalanta había pedido información para obtener su cesión desde el Nápoles.

Lang fue mencionado en el Ajax como posible sustituto de Mika Godts. El belga se marchó la semana pasada al Paris Saint-Germain por algo más de cincuenta millones de euros.

Por ello, el Ajax no tiene un extremo izquierdo puro en la plantilla. El entrenador Míchel Sanchez ha jugado en los últimos partidos siempre con los centrocampistas Abdellah Ouazane y Oscar Gloukh en esa posición.