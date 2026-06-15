El Ajax debe olvidarse de Bailey Rice: el centrocampista renovará con el Rangers FC, según medios escoceses y el experto Ben Jacobs.

A finales de abril, Fabrizio Romano informó del interés del Ajax por Rice, que parecía encaminarse hacia una salida libre. También algunos clubes ingleses y el Schalke 04 se interesaron por su fichaje.

Ajax y Schalke le hicieron una oferta, pero ahora sus esfuerzos parecen en vano.

Considerado uno de los mayores talentos británicos, ha jugado dieciséis partidos con la sub-19 de Escocia.

Desde su llegada procedente del Motherwell en 2022, ha jugado dieciséis partidos con el primer equipo del Rangers, pero en noviembre su situación cambió.

Días después del duelo de Europa League ante la AS Roma, sufrió una grave lesión en un entrenamiento que lo obligó a pasar por quirófano. Desde entonces no ha vuelto a jugar y se centra en la próxima temporada.

Pese a la inminente salida del entrenador Danny Rohl, quien fichará por el Red Bull Salzburgo y será reemplazado por Derek McInnes, del Hearts, Rice ha decidido quedarse. Así, Ajax y Schalke deberán buscar otras opciones.