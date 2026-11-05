El Ajax se medirá en la Conference League a una legión de extranjeros con un entrenador muy apasionado

El Ajax continúa esta semana su participación en la fase de liga de la Conference League. Su rival en la tercera jornada de la tercera competición europea será el FC Midtylland de Dinamarca. ¿Qué pueden esperar los de Ámsterdam, que ganaron confianza con una victoria por 2-0 ante el Atalanta y están en la pelea por los primeros puestos de la Vriendenloterij Eredivisie, del relativamente desconocido líder de la Superligaen danesa? Voetbalzone analiza al rival que recibirá el jueves al equipo neerlandés.

El Midtjylland ha tenido un inicio bastante decepcionante en su aventura europea. Solo sumó un punto ante el Egnatia albanés (1-1) y el Sint-Truiden belga se marchó recientemente de la MCH Arena con una victoria por 1-2. Así pues, sigue a la espera de su primer triunfo en la Conference League. La Superligaen es otra historia. El equipo dirigido por Mike Tullberg lidera con autoridad la competición danesa, con 31 puntos en doce partidos. Hasta ahora ha logrado nueve victorias en el campeonato nacional. El FC Copenhague, gran favorito al título, está a cinco puntos del líder.

La pérdida de jugadores importantes

Que el Midtjylland esté rindiendo tan bien puede considerarse un pequeño milagro. El verano pasado se despidió del delantero Franculino y del extremo Aral Simsir, vendidos al Trabzonspor por 35 millones de euros. Con ellos, el club danés perdió más de 30 goles y una serie de asistencias. También ingresó dinero por la venta del defensa central Han-beom Lee al Club Brujas (nueve millones de euros) y del centrocampista Valdemar Byskov al AZ (seis millones de euros), un jugador que marcaba con frecuencia. Además, el extremo derecho Dario Osorio se marchó cedido al Crystal Palace, que el próximo año podrá fichar definitivamente al atacante chileno por 32 millones de euros.

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El Midtjylland se vio, por tanto, obligado a acudir al mercado de fichajes para compensar la salida de varios jugadores clave. En ese contexto, pagó seis millones de euros al Eintracht Frankfurt para hacerse con el exdefensa del Ajax Rasmus Kristensen y reservó más de siete millones para la llegada del extremo David Martínez, internacional venezolano que tenía contrato con Los Angeles FC. El centrocampista Kjell Wätjen dejó el Borussia Dortmund por el líder danés y Nordin Bakker decidió marcharse del sc Heerenveen para emprender una nueva etapa en el Midtjylland. La delantera se reforzó con Friday Etim, que regresó tras una exitosa etapa en el Fredericia, y con Mileta Rajkovic, cedido por el Legia de Varsovia.

Un entrenador apasionado

El buen rendimiento del Midtjylland se debe en parte al ambicioso Tullberg. El técnico de Farum, de solo 40 años, tuvo una modesta carrera como jugador, que terminó en 2011 en el Rot-Weiss Oberhausen alemán. El exdelantero pasó pronto a los banquillos y llegó al Borussia Dortmund en 2019. Entrenó al segundo equipo y al sub-19 e incluso ejerció brevemente como técnico interino del primer equipo a principios de 2025, en la Bundesliga y la Champions League. Al final de la temporada 2024/25, Tullberg volvió a ocupar un puesto de menor responsabilidad en el BVB, antes de que la directiva del Midtjylland lo contratara unos meses después.

Con Tullberg al mando, el Midtjylland luchó durante buena parte de la temporada pasada por el título de liga en Dinamarca. Sin embargo, el Aarhus GF se proclamó campeón, aunque el equipo del joven entrenador sí conquistó la copa nacional. En la final del 14 de mayo derrotó por 0-1 al favorito FC Copenhague, con un gol decisivo de Han-beom Lee en el minuto 82. En Europa, el Midtjylland impresionó con un tercer puesto en la fase de liga de la Europa League. Los octavos de final fueron el final del camino para el conjunto danés, ya que el Nottingham Forest fue superior en la eliminatoria a dos partidos. Pese a ello, la campaña europea dejó satisfacción.

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Tullberg es un entrenador apasionado y entregado que, llevado por su entusiasmo, a veces se pasa de la raya. En la temporada 2025/26 recibió nada menos que nueve tarjetas amarillas por su comportamiento exaltado en la banda. Durante los partidos no deja de dar instrucciones y animar a su equipo: quiere que sus jugadores actúen con agresividad y energía, y que presionen arriba. El Midtjylland, muy peligroso al contragolpe, debe dominar siempre sobre el césped y lanzarse de inmediato sobre el rival, aunque eso también entraña riesgos cuando pierde el balón, porque a menudo queda espacio a la espalda de la defensa. En cualquier caso, Tullberg exige a sus jugadores dedicación y entrega absolutas cada día.

Vínculos entre ambos clubes

El Midtjylland no es uno de los grandes nombres del fútbol europeo. Aun así, el club, fundado en 1999, logró fichar en 2016 a Rafael van der Vaart, que se encontraba en el ocaso de su carrera. Pese a las grandes expectativas, aquella etapa, de la que tanto se habló, no fue un éxito rotundo. El entonces entrenador Jess Thorup se quejaba con frecuencia del estado físico del experimentado neerlandés, que disputó solo 20 partidos en total. En su segunda temporada, Van der Vaart apenas entraba ya en las convocatorias y cerró la campaña 2017/18 con solo seis minutos de juego, repartidos entre dos entradas como suplente. El Midtjylland se proclamó campeón, aunque el centrocampista lo vivió desde la grada.

La breve etapa de Van der Vaart en la MCH Arena no fue un fracaso total pese a las decepciones deportivas, según subrayó el director deportivo Claus Steinlein en declaraciones a Ekstra Bladet. «Seguimos contentos con él. En primer lugar, por motivos comerciales. Han aumentado las ventas de camisetas y también ha crecido el interés de los medios. Además, Van der Vaart es un auténtico mentor para nuestros jóvenes jugadores. Todos ven que, como futbolista, aporta algo especial sobre el campo», afirmó el directivo danés en agosto de 2017.

Hay, por cierto, más vínculos entre el Ajax y el Midtjylland. Viktor Fischer pasó un tiempo en la cantera del club danés antes de que los de Ámsterdam lo llevaran a Países Bajos en 2011. Kristensen, actual capitán del equipo danés, también dejó en su día el Midtjylland por el Ajax. No logró asentarse definitivamente y el lateral derecho optó por el Red Bull Salzburgo en 2019. Sin embargo, Kristensen nunca se ha arrepentido de haber elegido al Ajax. «Lo di todo por el Ajax y sigo al club todavía. La decisión de pasar del FC Midtjylland al Ajax fue la mejor de mi vida», dijo recientemente el defensa a Ajax Life.

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Desde hace unas semanas, el Midtjylland tiene a un portero neerlandés bajo palos. El titular Elías Ólafsson se lesionó y Nordin Bakker aprovechó al máximo la oportunidad. El exguardameta del Almere City FC y del sc Heerenveen suma ya ocho partidos, incluido el duelo en la cima ganado por 2-1 al FC Copenhague. Parece seguro que Bakker será titular el jueves ante la visita del Ajax. «Tengo muchas ganas. La semana pasada estuve de vuelta en Países Bajos y mi familia y mis amigos no hablan de otra cosa que de ese partido», declaró el portero, oriundo de Holanda Septentrional, a Bold a principios de octubre.

Un club joven

El Midtjylland es un club sin un gran pasado. El rival europeo del Ajax nació el 1 de julio de 1999 de la fusión entre el Ikast FS y el Herning Fremad. El objetivo último de su ambiciosa directiva era crear una potencia futbolística en Jutlandia Central. Durante los primeros años disputó sus partidos como local en Ikast, hasta que en 2004 se trasladó a Herning. El Midtjylland llegó pronto a la élite danesa y, tras varios subcampeonatos en la Superligaen, conquistó por fin el título en 2015. Fue un hito enorme para un club que entonces solo tenía dieciséis años. Hoy, el Midtjylland participa habitualmente en las competiciones europeas y es un destino atractivo para futbolistas de fuera de Dinamarca. Su plantilla actual cuenta con jugadores de países como Nigeria, Costa de Marfil, Colombia, Alemania, Países Bajos, Japón e Inglaterra.

Enfrentamientos anteriores

El Ajax se medirá el jueves al Midtjylland por tercera vez. Los dos encuentros anteriores se remontan a la temporada 2020/21. El 3 de noviembre de 2020, el Ajax salió de Dinamarca con una victoria por 1-2 gracias a los goles de Antony en el primer minuto y Dusan Tadic. Unas semanas después, ganó por un marcador más contundente: 3-1. Eso sí, hubo que esperar hasta la segunda mitad para que marcaran Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui y David Neres. Awer Mabil anotó el gol del honor para los visitantes en el minuto 80. El Midtjylland terminó con diez jugadores, ya que Erik Sviatchenko recibió una tarjeta roja en el tiempo añadido. El jueves, el conjunto escandinavo tendrá una nueva oportunidad de vencer al Ajax por primera vez en su historia.

Posible alineación del FC Midtjylland: Bakker; Maxsø, Diao, Bech; Kristensen, Bravo, Hyun-seok, Wätjen, Bak; Emefile, Rajović.