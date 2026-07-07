«El Ajax se interesa por un jugador que en su día fue considerado un talento extraordinario»

El Ajax sigue a Mario Stroeykens, según Nicolo Schira. El joven de 21 años del RSC Anderlecht puede marcharse.

Se trata de un centrocampista ofensivo que también puede actuar como delantero. Formado en la cantera del Anderlecht, ha jugado más de 150 partidos con el primer equipo.

En su mejor momento se valoró en catorce millones de euros, pero ahora Transfermarkt lo cifra en solo 4,5 millones debido a las lesiones que ha sufrido en los últimos años.

La pasada temporada, las lesiones musculares le limitaron a 20 partidos y un gol.

Además del Ajax, el Parma italiano también sigue al centrocampista, quien parece destinado a abandonar el club belga.

En 162 partidos con el club de Bruselas marcó diecisiete goles y dio dieciséis asistencias.