El Ajax fichará un nuevo portero el próximo verano. Según Voetbal International, Jordi Cruijff busca un guardameta con experiencia y ya tiene en mente dos grandes nombres.

En los últimos años, la portería ha sido un dolor de cabeza para el equipo de Ámsterdam: esta temporada ya han jugado tres titulares distintos: Remko Pasveer, Vitezslav Jaros y Maarten Paes.

Cruijff quiere estabilizar la portería y planea invertir fuerte en el próximo mercado. Según VI, uno de los candidatos es Marc-André Ter Stegen.

El internacional alemán quedó relegado al banquillo en el FC Barcelona y fue cedido en invierno al Girona FC, donde apenas jugó por una lesión en el tendón de la corva.

Su contrato vence en 2028 y Transfermarkt lo valora en cuatro millones de euros.

Además, mencionan a Mark Flekken, guardameta holandés del Bayer Leverkusen valorado en doce millones.