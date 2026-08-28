El Ajax se fija en un exjugador del FC Barcelona (23) en su búsqueda de un nuevo ‘6’

Ajax ha puesto la mira en LaLiga en su búsqueda de un nuevo centrocampista defensivo. El experto en el mercado de fichajes Matteo Moretto informa de que el club de Ámsterdam ha fijado su objetivo en Ilaix Moriba, del Celta de Vigo.

Moriba es un diestro de 23 años que, además de Ajax, también despierta el interés de clubes turcos y del VfB Stuttgart. "Ajax ha preguntado por él en las últimas horas", comparte Moretto en una actualización en vídeo en DAZN. "Han preguntado por una posible cesión."

Moriba pasó por las canteras de Espanyol y FC Barcelona. Con este último club disputó dieciocho partidos oficiales, tras lo cual fue vendido en 2021 al RB Leipzig por más de dieciséis millones de euros.

El club alemán lo cedió sucesivamente a Valencia, Getafe y Celta, antes de que este último lo fichara en propiedad a mediados de 2025 por seis millones de euros. El internacional guineano en 25 ocasiones tiene contrato con el Celta hasta mediados de 2029, club con el que ha disputado 85 partidos (3 goles, 6 asistencias).

Moretto sabe que Ajax también está trabajando en Azzeddine Ounahi. Su club, el Girona, ya ha dado permiso al marroquí para volar a Ámsterdam y negociar.

"Creo que va a ser un final de mercado agitado para Ajax", cuenta Moretto. "El equipo de Jordi Cruijff (director técnico, ndr.) y del entrenador Míchel busca perfiles adecuados para el fútbol de Míchel."

"Hay dos nombres que gustan especialmente a Ajax", señala, refiriéndose además de a Moriba también a Ounahi. "Ajax lleva meses negociando para cerrar este fichaje."

"Ajax quiere cerrar el acuerdo y limar los últimos flecos. Ounahi también tiene otros clubes entre los que puede elegir", sabe Moretto, que aclara que se trata de clubes extranjeros.