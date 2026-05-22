La final de los play-offs entre el Ajax y el FC Utrecht se jugará el domingo a las 12:15, según informa Mike Verweij, de De Telegraaf.

Willem II anunció el viernes que sus aficionados podrán viajar el sábado a Volendam para la final de ascenso y descenso. «Así lo acordaron la KNVB, los clubes implicados y el triángulo local de Edam-Volendam», explica Verweij en De Telegraaf.

Para facilitar el control en el estadio Kras y sus alrededores, el inicio se adelantó de las 20:00 a las 16:30.

La misma medida se aplicará a la final por un puesto europeo entre Ajax y FC Utrecht, que comenzará a las 12:15 para permitir la presencia de los seguidores utrechenses, pendiente de confirmación oficial.