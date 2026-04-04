El Ajax se enfrenta de repente a un gran obstáculo en la pugna por el entrenador Míchel

Para Jordi Cruijff será todo un reto fichar a Míchel como nuevo entrenador del Ajax. El actual técnico del Girona disfruta en España de un sueldo de ensueño, lo que supone un posible escollo para el equipo de Ámsterdam.

El periodista especializado en fichajes Matteo Moretto, de RadioMarca, informó esta semana de que el Ajax está intentando fichar a Míchel. Mike Verweij desmintió esta noticia en nombre de De Telegraaf, pero lo cierto es que el español lleva tiempo en el punto de mira del Ajax.

Aún no está claro hasta qué punto es concreto el interés en estos momentos. Lo que sí es seguro es que fichar a Míchel no será tarea fácil. Su contrato con el Girona expira, pero la pregunta es si está dispuesto a reducir su salario para ocupar un puesto en Ámsterdam.

Según el experto financiero y observador del Ajax José de la Verde, el salario actual de Míchel oscila entre los tres y los cuatro millones de euros al año, tal y como informa en X. A modo de comparación: el salario más alto jamás pagado a un entrenador del Ajax es de tres millones de euros, que ganaba Erik ten Hag en su momento.

El elevado salario de Míchel en el Girona tiene su explicación: el club forma parte del City Football Group, que contribuye financieramente al éxito deportivo. En la temporada 2024/25, Míchel llevó al Girona incluso a la Liga de Campeones.

Queda por ver si Cruijff está dispuesto a destinar una cantidad similar a un entrenador. Además, Míchel casi siempre se lleva consigo a su asistente habitual, Salva Fúne, lo que puede aumentar aún más los costes.

Míchel no es el único candidato al puesto de entrenador del Ajax. De Telegraaf informó esta semana de que es de esperar que Cruijff también se ponga en contacto con Pep Guardiola. Además, Xavi ya había sido relacionado anteriormente con el club de Ámsterdam.