El Ajax está en conversaciones con el Sunderland por la llegada de Simon Adingra, según informa The Telegraph. Según el periódico inglés, habitualmente bien informado, el club de Ámsterdam ha puesto sus ojos en el extremo izquierdo marfileño de 24 años.

Adingra puede dejar el Sunderland este verano y esta temporada todavía no ha jugado ni un minuto con el club. El atacante fue fichado en julio de 2025 procedente del Brighton & Hove Albion por casi 25 millones de euros, pero en su primera temporada en el Sunderland solo disputó catorce partidos.

El pasado invierno, Adingra fue cedido temporalmente al AS Monaco. El club francés pagó un millón de euros por su cesión, en la que el extremo disputó catorce partidos y firmó tres goles y tres asistencias.

El Ajax ve ahora en Adingra a un posible sustituto de Mika Godts, aunque todavía no está claro cómo sería la fórmula planteada. Por ello, se desconoce si el club neerlandés apuesta por un traspaso definitivo o de nuevo por una cesión.

Con un valor de mercado estimado en 22 millones de euros, Adingra representa un valor considerable. Además, su contrato con el Sunderland sigue vigente durante cuatro años más.

Antes de su traspaso al Sunderland, Adingra jugó dos temporadas en el Brighton, con el que marcó ocho goles y dio tres asistencias en sesenta partidos de la Premier League. Antes pasó por el Union Saint-Gilloise y el FC Nordsjaelland.

Adingra suma treinta internacionalidades (y cinco goles) con Costa de Marfil y el pasado verano estuvo en la convocatoria para el Mundial, pero en la fase final solo disputó quince minutos como suplente contra Alemania.

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