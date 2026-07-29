Kayden Wolff continuará su carrera en el FC Volendam, según han informado Ajax y FC Volendam en un comunicado. Se desconoce cuánto pagará Het Andere Oranje por el delantero de veinte años.

Wolff llegó precisamente del FC Volendam al Ajax en 2021. El conjunto de Ámsterdam pagó entonces 100.000 euros por sus servicios.

Sin embargo, el delantero nacido en Almere no logró abrirse paso en Ámsterdam, por lo que ahora regresa al Volendam, que la próxima temporada jugará en la Keuken Kampioen Divisie.

Wolff no es un desconocido en la KKD. La pasada temporada disputó 25 partidos en la segunda categoría con el Jong Ajax. En ellos marcó cinco goles y dio dos asistencias.

Wolff también fue jugador de la selección neerlandesa sub-18. El extremo izquierdo disputó cuatro partidos con ese equipo. Marcó una vez.

El Ajax también se despidió el miércoles de Kian Fitz-Jim. El centrocampista está de camino a Turín para pasar allí el reconocimiento médico con el Torino, tras lo cual firmará un contrato hasta mediados de 2030. El Ajax recibirá tres millones de euros por sus servicios.